التخطيط: الحكومة دعمت ملف الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بذلت جهودا في ملف الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، إذ قامت وزارتها بدعم التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.
أضافت " السعيد" في تصريحات لها، أن قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه.
بالإضافة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.
ذكرت أن الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الحكومة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن والتي تضمنت بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة في مقدمتها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg فضلًا عن منظومة "تبادل" لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية.