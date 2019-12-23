بـ 5 جنيهات.. وصفة سحرية لشد ترهلات الجسم في اسبوع

تعاني أغلب السيدات من ترهلات الجسم التي تسبب لهن الإحراج الشديد، خلصة بعد التقدم في العمر والتعرض للزيادة في الوزن، لحسن الحظ قدم موقع health line وصفة طبيعية يمكنك صنعها في المنزل وتحصلي على نتيجة مبهرة خلال اسبوع واحد فقط



• المكونات :-



- شبة

- زيت زيتون

- نشا

- ماء



• طريقة التحضير :-



- تخلط القليل من الشّبة النّاعمة مع نصف كوب من زيت الزيتون وملعقتين من النّشا والقليل من الماء للحصول على مزيج كريمي



- ويطبق المزيج على مناطق التّرهلات يوميًا لمدة عشر دقائق للحصول على نتائج سريعة.

