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منوعات

سيدة تخطف رضيعة صديقتها بعد 5 أيام من ولادتها | والسبب غريب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:47 م
صدى البلد
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أحمد شريف
اعتُقلت امرأة صينية بعد سرقة ابنة صديقتها وهي بعمر الخمسة أيام، لتثبت لعائلتها أنها أنجبت بالفعل.

وكانت السيدة المعروفة باسم "يانج" تعرضت للإجهاض حين كانت حاملا في الشهر الثالث، إلا أنها لم تبلغ أسرتها بهذا الأمر، وزعمت أنها لا تزال حاملا حتى لا تلقى أسرتها باللوم عليها جراء إجهاض الطفل، وذلك بحسب ما أعلنته الشرطة الصينية.

ومع اقتراب موعد إنجابها فكرت في تبني طفل لتداري إجهاضها، وفي هذه الأثناء اقتربت المشتبه بها من سيدة تدعى "ليو"، أثناء خضوعها لفحص بدني يوم الخميس الماضي في مستشفى بمدينة تونغرن بمقاطعة قويانج.

وبعد أن علمت المتهمة أن السيدة ليو أنجبت طفلًا للتو، ادعت صداقتها للسيدة لكسب ثقة بينما كانت تخطط لاختطاف ابنتها الرضيعة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذهبت المتهمة لزيارة السيدة ليو صباح يوم السبت ، مدعية أنها تريد استئجار غرفة منها، ثم أخبرت ليو أن هاتفها نفد شحنه وتحتاج إلى البقاء في منزلها لبضع ساعات لشحن هاتفها.

وقالت شرطة وانشان المحلية في بيان على حسابها الرسمي لوسائل التواصل الاجتماعي، إن المتهمة خطفت الرضيعة بعد أن راحت في سبات عميق هي وابنتها حديثة الولادة.

بعد وصول المتهمة إلى المنزل، اتصلت بعائلتها لإخبارهم بأنها ولدت أثناء وجودها في المنزل.

فيما تم تنبيه شرطة وانشان إلى الحادث في الساعة 3 بعد ظهر ذلك اليوم من قبل السيدة ليو، التي أبلغتهم أن طفلتها اختطفت من منزلها.

بعد التحقيق، قام الضابط بالقبض على "يانج"  كمشتبه بها وضبطها في شقتها بعد ساعتين من ورود البلاغ بعد تتبعهم كاميرات المراقبة الموضوعة بالشوارع.

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