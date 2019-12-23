«طلاب من أجل مصر» بجامعة السويس توزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا





نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس، مبادرة "دفا" التي تهدف إلى توزيع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا، بقرية الشلوفة بحى الجناين تحت رعاية الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس.وقامت أسرة "طلاب من أجل مصر"، بتوزيع عدد من النتائج وأجندات العام على المواطنين لتهنئة بالعام الميلادى الجديد.وصرح الدكتور علاء يونس، مقرر أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم، بأن الهدف من المبادرة مساعدة المواطنين الأكثر فقرًا، بتوفير بطاطين مساهمة من طلاب الأسرة بالمحافظة للدور المجتمعي الذي ينمي روح التكافل بين أبناء الوطن الواحد.