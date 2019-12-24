كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات.. مستشار المفتي يوضح| فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صيام التطوع بدون إذن الزوج.. هل المضمضة من الطعام قبل الصلاة شرط لصحتها.. هل يستلزم فساد صيام يوم التطوع القضاء أم الكفارة.. ولا يجوز الصيام في هذه الـ 3 أيام