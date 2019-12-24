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اقتصاد

الإفريقي للتنمية يقرض تنزانيا 55 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
البنك الافريقي للتنمية
البنك الافريقي للتنمية
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محمد يحيي
اعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنيمة عن تقديم قرض بـ55مليون دولار لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد التنزاني لتوفير التمويل الملائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاع الخاص.

قالت مجموعة البنك في تقرير صادر عنها إن الاتفاق يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خصوصا الفئات الفقيرة و المرأة المعيلة والشباب في مقتبل العمر، إذ يسهم القرض في تطوير القطاعات الاستثمارية المختلفة.

ويعزز الاتفاق الاصلاحات التي تجريها حكومة تنزانيا لتطوير القطاع التجاري و دعم شراكة المستثمرين المحلين والأجانب وتوفير فرص العمل للشباب وتقليل اعباء ممارسة الأعمال التجارية وتخفيض الرسوم وتصاريح التسجيل التجاري وغيرها.

ذكرت مجموعة البنك أن الاتفاق يتماشى برنامج الإصلاح مع رؤية تنزانيا 2025 وخطة التنمية الخمسية الثانية (2016/2017 - 2020/21).


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