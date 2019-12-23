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السجيني: لم نتلق طلبا رسميا من الحكومة بإعادة المداولة في بعض بنود قانون الإدارة المحلية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:22 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
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هاني حسين
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان هو صاحب الحق في التشريع، ونظرا لأهمية تشريع قانون الإدارة المحلية، ارتأت لجنة الإدارة المحلية أن يكون نص القانون متوافقا مع الحكومة.

وأضاف السجيني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قانون الإدارة المحلية هو قانون الدولة يرتب أثرا في مفاصل الدولة سواء في الإدارة والاقتصاد والاستقرار المجتمعي والعمل السياسي .

وتابع:" انتهينا من نص مشروع قانون الإدارة المحلية في حكومة المهندس شريف إسماعيل في 2017 ومر على التشريع 3 وزارة تنمية محلية".

وأكمل احمد السجيني:" لم نتلق أي طلب رسمي من الحكومة بإعادة المداولة في بعض بنود قانون الإدارة المحلية، وعلمت أن هناك بعض الملاحظات لدى الحكومة في ثوبها الجديد تجاه قانون الإدارة المحلية".

ولفت السجيني:" مكتب المجلس يحدد موعد مناقشة القانون برئاسة علي عبد العال والوكلاء، وفقا للتدبر السياسي والتنسيق والاتفاق مع الحكومة لأنها صاحبة الكيان المنوط به تنفيذ التشريع".
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