تراجع ودائع البنوك بالعملة الأجنبية لـ694.721 مليار جنيه في سبتمبر الماضي

انخفضت ودائع عملاء البنوك من غير الحكومة بالعملة الأجنبية لـ 694.721 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 708.42 مليار جنيه في أغسطس 2019 بفارق 13.7 مليار جنيه، ومقارنة بـ 717.034 مليار جنيه في يوليو السابق له بانخفاض قدره22.313 مليار جنيه.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ودائع القطاع الخاص بلغت 179.6 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 179.3 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 184.9 مليار جنيه في يوليو السابق له.
ووصلت ودائع القطاع العام لـ 37.971 مليار جنيه مقابل 37.84 مليار جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 38.5مليار جنيه في يوليو السابق.
وبلغت ودائع القطاع العائلي نحو 469.032 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 482.4 مليار جنيه ومقارنة بـ 485.4 مليار جنيه في يوليو 2019.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ودائع القطاع الخاص بلغت 179.6 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 179.3 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 184.9 مليار جنيه في يوليو السابق له.
ووصلت ودائع القطاع العام لـ 37.971 مليار جنيه مقابل 37.84 مليار جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 38.5مليار جنيه في يوليو السابق.
وبلغت ودائع القطاع العائلي نحو 469.032 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 482.4 مليار جنيه ومقارنة بـ 485.4 مليار جنيه في يوليو 2019.