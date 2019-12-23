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محافظات

إنشاء حي ثالث جديد بمدينة كفر الشيخ

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:56 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم، الإثنين، موافقة المجلس التنفيذي بإنشاء حي ثالث جنوب مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور أمانة سر اللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي هذا تنفيذًا لقراري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقمي 1962و 2452 لسنة 2019، بشأن الموافقة على تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ، بإلغاء الكيان الإداري للوحدة المحلية لقرية (الحمراوي)، وإنشاء الوحدة المحلية لقرية (شنو).

ويتبعها باقي القرى التي كانت تخدمها الوحدة المحلية بقرية الحمراوي، وإنشاء حي ثالث جنوب مدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة، والذى يضم (الحمراوي وتوابعها، وكفر أبو طبل وتوابعها، والقرضا وتوابعها، ودفريه وتوابعها).

يذكر أن حي جنوب كفر الشيخ يضم: كفر الحمراوي، أبو طبل القرضا، دفريه، يونس الشوادفي، أبو على، عثمان، بنما الوحدة المحلية لقرية (شنو) تضم: قرى رزقة الشناوي ، الخامي، كفر دفرية، عزات، عزبة ميزار، دار السلام.
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