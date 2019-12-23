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أخبار العالم

ملايين الإيطاليين يرفضون الخروج من منازلهم في العيد خوفا من هذا السبب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:45 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وكالة آكي الإيطالية، اليوم الاثنين، إن أكثر من 5 ملايين مواطن سيمضون أيام عيد الميلاد في منازلهم خوفا من هجمات إرهابية محتملة.

وأشارت الوكالة إلى أن مؤشر التسلل الإرهابي في إيطاليا 2019 الذي أنشأه معهد (ديموسكوبيكا)، أظهر أن الشباب هم من يمثل الطيف الأكبر بين المتخلين عن الرحلات خلال أيام الأعياد، مشيرا إلى أن إقليمي لومبارديا ولاتسيو تم تأكيدهما على أنهما أكثر المقاطعات عرضة لخطر تسلل إرهابي محتمل.

وأوضح بيان صادر عن المعهد أن موضوعي الإرهاب والأمن يحتلان قمة الاهتمامات بالنسبة لشخص واحد من بين كل 4 إيطاليين، في إطار الأمنيات لعام 2020، مبينا أنه على الرغم من أن مستوى اهتمام الإيطاليين قد انخفض مقارنةً بالسنوات القليلة الماضية، فإن الإرهاب والأمن لا يزالان من بين الاهتمامات الرئيسية للإيطاليين لعام 2020″، كذلك الى جانب “تجاوز عدم الاستقرار السياسي، الخوف من فقدان الوظيفة، وأخيرًا الهجرة".

وأشار المعهد إلى أن كثيرا من المواطنين يشغلهم قلق الهجمات الإرهابية المحتملة”، فـ”أكثر من 5 ملايين إيطالي، أي ما يعادل 9٪ من السكان المقيمين في البلاد، والشباب في الطليعة (13.8٪)، قرروا التخلي عن الإجازات خارج المنزل في نهاية العام، سواء أكان في أرجاء المدن الإيطالية أم في الخارج، مفضلًا جدران المنزل: الأكثر أمانًا.

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