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رياضة

20 لاعبا في قائمة سموحة لمباراة الجونة بالدوري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:46 م
فريق سموحه
فريق سموحه
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كتب إسلام عوده
أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن اختيار ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء غدا استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها فى الخامسة مساء بعد غد الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان ، حسين تيمور ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، أحمد ابو الفتوح ، أحمد جمال ، خالد محمد ، احمد حمص ، ماجت تيوب ، محمود حليم ، ناصر ماهر ، حسام حسن ، شريف رضا ، محمد نادى ، محمد الترهونى ، احمد مكى ، إسلام جمال ، رونالد وانجا ، إسلام الفار ، سلامه أحمد . 

يدخل سموحة المباراة برصيد ١٤ نقطة في المركز الخامس.
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