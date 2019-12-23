الرصاصة الطائشة.. كيف استفزت النائبة نوسيلة إسماعيل المواطنين بعد إطلاقها النيران في خطبة نجلتها

على مدار اليوم لم تهدأ حالة الجدل، عقب انتشار فيديو للنائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب، عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، وهى تطلق النار من شرفة منزلها، احتفالا بخطبة نجلتها، والتي خلقت حالة كبيرة من الجدل، بلغت للرفض من كثيرين لما فعلته النائبة البرلمانية.
فيديو النائبة نوسيلة إسماعيل، والذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بسرعة كبيرة، تحمل في أغلبها سخرية لما قامت به النائبة البرلمانية، والذي أظهرها وهي تقف في شرفة منزلها تطلق أعيرة نارية بصورة مكثفة، والذي من طبيعته أن يتسبب في ترويع المواطنين.
الانتشار الواسع للفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي سبب حالة كبيرة من الغضب لدى كثيرين لما أقبلت عليه النائبة البرلمانية، وهو ما دفعها للدفاع عن نفسها من خلال مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية لكن تلك المداخلة والتي كانت تعول عليها أن تصلح ما أفسدته طلقاتها الطائشة، زادت من اشتعال حالة الغضب والاستياء ضدها.
مداخلة النائبة نوسيلة إسماعيل، والتي كشفت فيها أن إطلاقها للنار كان خلال احتفالها بخطبة ابنتها، قالت فيها أنها تحمل سلاحا مرخصا وفقا للقانون وهو ما لم يعترض عليه أحد لكن حالة الجدل والاستياء كانت بسبب اطلاقها للنار بصورة عشوائية من شرفة منزلها وليست بسبب وجود سلاح معها.
أكثر ما أغضب المتابعين، وزاد من حالة الاستياء ضدها، ردها على مقدم البرنامج بعد تذكيره لها أن القانون يجرم إطلاق النيران بتلك الصورة العشوائية في الأماكن العامة، لترد عليه قائلا: "انت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة" وهو ما فسره كثيرون بحالة التعالي لدى النائبة البرلمانية، وأنه تنظر إلى أنها أفضل من كل الناس بحكم كونها أحد أعضاء مجلس النواب.
وفي أول رد فعل لمجلس النواب على ما أقدمت عليه النائبة البرلمانية، استنكر الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، حديث النائبة البرلمانية صاحبة واقعة إطلاق النار، قائلا: "سمعت النائبة خلال مداخلتها الهاتفية وهى بتقول: أنت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة!، مفيش حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة أي نائب هو مواطن".
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، "نحن كنواب انتخبنا من أجل خدمة المواطنين، يجب على النواب التريث في الكلام، والتحدث بحكمة وأن ينتهز الفرصة في توضيح وجهات النظر".
فيديو النائبة نوسيلة إسماعيل، والذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بسرعة كبيرة، تحمل في أغلبها سخرية لما قامت به النائبة البرلمانية، والذي أظهرها وهي تقف في شرفة منزلها تطلق أعيرة نارية بصورة مكثفة، والذي من طبيعته أن يتسبب في ترويع المواطنين.
الانتشار الواسع للفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي سبب حالة كبيرة من الغضب لدى كثيرين لما أقبلت عليه النائبة البرلمانية، وهو ما دفعها للدفاع عن نفسها من خلال مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية لكن تلك المداخلة والتي كانت تعول عليها أن تصلح ما أفسدته طلقاتها الطائشة، زادت من اشتعال حالة الغضب والاستياء ضدها.
مداخلة النائبة نوسيلة إسماعيل، والتي كشفت فيها أن إطلاقها للنار كان خلال احتفالها بخطبة ابنتها، قالت فيها أنها تحمل سلاحا مرخصا وفقا للقانون وهو ما لم يعترض عليه أحد لكن حالة الجدل والاستياء كانت بسبب اطلاقها للنار بصورة عشوائية من شرفة منزلها وليست بسبب وجود سلاح معها.
أكثر ما أغضب المتابعين، وزاد من حالة الاستياء ضدها، ردها على مقدم البرنامج بعد تذكيره لها أن القانون يجرم إطلاق النيران بتلك الصورة العشوائية في الأماكن العامة، لترد عليه قائلا: "انت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة" وهو ما فسره كثيرون بحالة التعالي لدى النائبة البرلمانية، وأنه تنظر إلى أنها أفضل من كل الناس بحكم كونها أحد أعضاء مجلس النواب.
وفي أول رد فعل لمجلس النواب على ما أقدمت عليه النائبة البرلمانية، استنكر الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، حديث النائبة البرلمانية صاحبة واقعة إطلاق النار، قائلا: "سمعت النائبة خلال مداخلتها الهاتفية وهى بتقول: أنت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة!، مفيش حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة أي نائب هو مواطن".
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، "نحن كنواب انتخبنا من أجل خدمة المواطنين، يجب على النواب التريث في الكلام، والتحدث بحكمة وأن ينتهز الفرصة في توضيح وجهات النظر".