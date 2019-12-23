AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

الرصاصة الطائشة.. كيف استفزت النائبة نوسيلة إسماعيل المواطنين بعد إطلاقها النيران في خطبة نجلتها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:59 م
النائبة نوسيلة إسماعيل
النائبة نوسيلة إسماعيل
Advertisements
كتب - محمد الصاحى
على مدار اليوم لم تهدأ حالة الجدل، عقب انتشار فيديو للنائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب، عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، وهى تطلق النار من شرفة منزلها، احتفالا بخطبة نجلتها، والتي خلقت حالة كبيرة من الجدل، بلغت للرفض من كثيرين لما فعلته النائبة البرلمانية.

فيديو النائبة نوسيلة إسماعيل، والذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بسرعة كبيرة، تحمل في أغلبها سخرية لما قامت به النائبة البرلمانية، والذي أظهرها وهي تقف في شرفة منزلها تطلق أعيرة نارية بصورة مكثفة، والذي من طبيعته أن يتسبب في ترويع المواطنين.

الانتشار الواسع للفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي سبب حالة كبيرة من الغضب لدى كثيرين لما أقبلت عليه النائبة البرلمانية، وهو ما دفعها للدفاع عن نفسها من خلال مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية لكن تلك المداخلة والتي كانت تعول عليها أن تصلح ما أفسدته طلقاتها الطائشة، زادت من اشتعال حالة الغضب والاستياء ضدها.

مداخلة النائبة نوسيلة إسماعيل، والتي كشفت فيها أن إطلاقها للنار كان خلال احتفالها بخطبة ابنتها، قالت فيها أنها تحمل سلاحا مرخصا وفقا للقانون وهو ما لم يعترض عليه أحد لكن حالة الجدل والاستياء كانت بسبب اطلاقها للنار بصورة عشوائية من شرفة منزلها وليست بسبب وجود سلاح معها.

أكثر ما أغضب المتابعين، وزاد من حالة الاستياء ضدها، ردها على مقدم البرنامج بعد تذكيره لها أن القانون يجرم إطلاق النيران بتلك الصورة العشوائية في الأماكن العامة، لترد عليه قائلا: "انت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة" وهو ما فسره كثيرون بحالة التعالي لدى النائبة البرلمانية، وأنه تنظر إلى أنها أفضل من كل الناس بحكم كونها أحد أعضاء مجلس النواب.

وفي أول رد فعل لمجلس النواب على ما أقدمت عليه النائبة البرلمانية، استنكر الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، حديث النائبة البرلمانية صاحبة واقعة إطلاق النار، قائلا: "سمعت النائبة خلال مداخلتها الهاتفية وهى بتقول: أنت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة!، مفيش حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة أي نائب هو مواطن".

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، "نحن كنواب انتخبنا من أجل خدمة المواطنين، يجب على النواب التريث في الكلام، والتحدث بحكمة وأن ينتهز الفرصة في توضيح وجهات النظر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

موقف القانون.. أول رد برلماني على إطلاق نائبة الشرقية النار في فرح ابنتها

أفراح القبة.. نائبة الشرقية تطلق النار من البلكونة احتفالا بزفاف ابنتها.. ونواب: مخالف للقانون ويستدعي رفع الحصانة

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

فتح عليها النار .. خرطوش النائبة نوسيلة أبو العمرو في خطوبة ابنتها يضعها في مأزق

معايا بندقية مرخصة.. نائبة الشرقية تروي تفاصيل إطلاق النار فى فرح ابنتها

ترشيحاتنا

مايوهاتي مقاس أطفال | منة فضالى تثير الجدل بتصريح صادم | فيديو

أحكام ضد المتهمين بقتل خاشقجي.. لماذا تصر تركيا على التدخل في الشأن السعودي؟

طه إسماعيل يصدم الأهلاوية قبل مواجهة الاتحاد

عامل مصري يتعرض لحادث مروع في الكويت

هيئة الأرصاد تحذر: تقلبات جوية بدءا من الغد| فيديو

لقطة رومانسية لـ وفاء الكيلاني وتيم حسن تشعل انستجرام.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي