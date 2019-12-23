هل منحة الوفاة تعد من التركة | أمين الإفتاء يجيب

حكم تقسيم السكن المؤجر بين الورثة



حكم الوفاء بالنذر عن الميت



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قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن منحة الوفاة التي يخرجها العمل لأسرة المتوفي، لا تعتبر من التركة.وأوضح «فخر» في إجابته عن سؤال «هل منحة الوفاة تعد من التركة؟» أن التركة تكون عبارة عن الذي تركه المتوفي في مكله وقت وفاته، مشيرًا إلى أن شيك المنحة يكون من جهة العمل وليس مملوكًا للمتوفي قبل وفاته، مضيفا أن وجهة العمل هي التي تستطيع أن توجه هذه المنحة لمن يستحقها.قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عقد الإيجار أو الشقة المؤجرة لا يعتبران ميراثًا، وإنما يمتد عقد الإيجار لبعض الورثة بشروط فى القانون وهى الإقامة الدائمة قبل وفاة الوالدين.وأضاف "فخر" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أثناء إجابته عن سؤال متصلة تقول فيه " أخى باع الشقة الإيجار الذي كنا جميعًا نسكن فيها مع والدي قبل وفاتهم ولم يعطي شئيًا من المال لأخواتي فماذا نفعل ؟ ، عليكم بمطالبة نصيبكم من أخيكم فى هذه الأموال، لأنه يوجد شروط فى القانون تنص على أن من كان جالسًا مع ابويه فى شقة إيجار فجميع الورثة من حقهم أن يأخذوا شئً مما دفعه المالك مقابل تنازلهم عن عقد الإيجار، وهذا المقابل لن يُقسم بينهم بقسمه الميراث ولكن بقسمه التساوي فى سبب الإستحقاق لأن هذا ليس ميراثًا فلا نقول للذكر مثل حظ الانثيين".وتابع قائلًا " إذا كان جميع الورثة كانوا فى إقامة دائمة لهذه الشقة فالجميع يتساوى فى سبب الاستحقاق ولهم مطالبة أخيهم بما أخذه من أموال".قال الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النذر هو شيء يوجبه الإنسان على نفسه عند حصول منفعة أو درء مفسدة، منوهًا بأن الإنسان يكلف نفسه به ولم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه.وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «توفي أبي ، وكان عليه نذر بتوزيع لحوم على الفقراء والمساكين، فهل يجوز الوفاء بالنذر على جزئين ، جزء تتحمله أمي والآخر أتحمله أنا ؟»، أنه لا مانع من الوفاء بنذر الأب المتوفي مناصفة بين الابن والأم.وأضاف أنه إذا نذر الإنسان شيئًا لله فلابد عليه أن يوفي ما أوجبه على نفسه، فيكون أوجب هذا الأمر بهذه العبادة فلو ضاقت بالإنسان ولم يستطع بعد ان ألزم نفسه باداء قربة معينة أو عبادة معينة ففتح لنا الشرع الشريف أفاق التيسير والتخفيف وعند هذه المشقة والتعسر بالإنفاذ عن القيام بما أوجبه على نفسه من العبادة يأتى التيسير.اقرأ ايضا :