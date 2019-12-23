متحدث الرى: الأراضي التابعة للمجارى المائية تتبع الوزارة.. فيديو

قال محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الرى، إن الأرض التي أقيم عليها المعهد الأزهرى هي أرض تابعة لوزارة الرى وتسمي بـ أراضي حرم المصارف الموجودة للمجارى المائية وهذه الأرض على مصرف يسمى مصرف المحيط.



وأضاف "السباعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل والإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن مساحة هذه الأرض حوالي 2210 متر مربع، من الأراضي التابعة للمجارى المائية الهدف الرئيسي منها خدمة المجارى المائية.



وأوضح "السباعي" أن هذا المعهد مقام علي حرم المصرف المحيط كما أنه الهدف الرئيسي من هذه الأراضي خدمة المصرف بالصيانة، أن هذه الأرض تعود الولاية عليها إلى وزارة الرى وليس لأي جهة أخرى.



واستكمل "السباعي" أن القرارات الصادرة تجاه هذا المعهد هو الانتفاع من هذه الأرض وليس الاستغناء عنها.



وتابع "السباعي" أن المعهد يقوم بدفع 2 جنيه حق انتفاع عن المتر المربع وتعود هذه الأموال إلى الدولة حتي تستطيع تعزيز موارد الدولة.

