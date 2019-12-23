AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الرى: الأراضي التابعة للمجارى المائية تتبع الوزارة.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:08 م
وزارة الرى
وزارة الرى
Advertisements
إبراهيم القادري
قال محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الرى، إن الأرض التي أقيم عليها المعهد الأزهرى هي أرض تابعة لوزارة الرى وتسمي بـ أراضي حرم المصارف الموجودة للمجارى المائية وهذه الأرض على مصرف يسمى مصرف المحيط.

وأضاف "السباعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل والإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن مساحة هذه الأرض حوالي 2210 متر مربع، من الأراضي التابعة للمجارى المائية الهدف الرئيسي منها خدمة المجارى المائية.

وأوضح "السباعي" أن هذا المعهد مقام علي حرم المصرف المحيط كما أنه الهدف الرئيسي من هذه الأراضي خدمة المصرف بالصيانة، أن هذه الأرض تعود الولاية عليها إلى وزارة الرى وليس لأي جهة أخرى.

واستكمل "السباعي" أن القرارات الصادرة تجاه هذا المعهد هو الانتفاع من هذه الأرض وليس الاستغناء عنها.

وتابع "السباعي" أن المعهد يقوم بدفع 2 جنيه حق انتفاع عن المتر المربع وتعود هذه الأموال إلى الدولة حتي تستطيع تعزيز موارد الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: إزالة 14 حالة تعد على نهر النيل في 3 محافظات اليوم

الري: إزالة 41 حالة تعد على نهر النيل في ست محافظات

«الري»: إزالة 23 حالة تعد على نهر النيل في ثلاث محافظات اليوم

ترشيحاتنا

أول تعليق من نجل جمال خاشقجي بعد الحكم بإعدام قاتلي والده

أصالة توجه رسالة مؤثرة إلى تركي آل الشيخ

وأد الفتنة.. الزمالك يرد على أزمة أبو جبل وعواد بهذه الطريقة.. شاهد

اعتراضات بالجملة من الاتحاد السكندري على هدف الأهلي والحكم يرد

تعرف علي قيمة عضوية نادي الزمالك عقب اعتماد الجمعية العمومية.. تفاصيل

عذبوه بالسنج والسيوف | كلب المطرية يتسبب في عاصفة على السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي