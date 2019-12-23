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منوعات

مطالبات بمنع عرض مسلسل "مسيح": دعاية شريرة معادية للإسلام

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:15 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تواجه شركة نتفليكس Netflix هجوما عنيفا بسبب مسلسلها الجديد "مسيح - Messiah"، حيث وقع أكثر من 3500 على عريضة تدين المسلسل باعتباره دعاية شريرة ومعادية للإسلام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن "المسلسل يصور "مسيح" باعتباره منقذا أو نبيا محتملا يقود ألفي فلسطيني إلى إسرائيل".

ومن المقرر أن يصدر المسلسل في الأول من يناير المقبل، والذي يتوقع ردة فعل المجتمع الحديث في حال ظهرت شخصية السيد المسيح اليوم، ونشر رسالته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول المؤلف والمخرج السينمائي الأسترالي مايكل بتروني إن نتفليكس كانت متوترة عندما تواصل معهم، لكنه أكد أنه سيكون شديد الحذر عند تصوير القصة.

وقال إن العرض بالفعل يعد استفزازيا، لكن هذا لا يعني أنه هجومي، ويصر على أن المسلسل "لا يسيء إلى أي شخص".

وأطلقت بالفعل عريضة Change.org، التي تدعو إلى مقاطعة العرض، واصفة إياه بأنه "دعاية شريرة ومعادية للإسلام".

تتبع سلسلة Netflix الجديدة شخصية "مسيح" التي يطلق عليها اسم المسيخ الدجال، والتي يلعبها الممثل البلجيكي مهدي دهبي.

ولا يزال من غير الواضح ماهية الشخصية الرئيسية في المسلسل، هل سيكون منقذا مخلصا في النهاية، أم نصابا محترفا.

يحتوي المسلسل على روايات متعددة الزوايا، بما في ذلك الضابط جيلر، ضابط الشاباك الإسرائيلي، لاجئ فلسطيني، واعظ لاتيني وابنته في تكساس.

انتقد المشاهدون المسلمون على تويتر العرض بسبب قدرته على التنبؤ والتمثيل غير الصحيح للإسلام.

يترجم اسم الشخصية الرئيسية "عدو المسيح أو"مسيح كاذب "باللغة العربية مما يجعل من السهل على المشاهدين في العالم الناطق بالعربية فك شيفرة النهاية.


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