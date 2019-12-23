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نستقبل أي مقترح بصدر رحب.. السجيني يكشف كواليس الخلاف حول قانون الإدارة المحلية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:15 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
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هاني حسين
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه إذا كان هناك أي تصور بمقترح أو إضافات فيما يخص مشروع قانون الإدارة المحلية فإن اللجنة سوف تتقبل الأمر برحابة صدر، مضيفا: "واجبنا استقبال كل الآراء والمقترحات والنظر فيها".

وأضاف أحمد السجيني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مجموعة من أساتذة القانون الدستوري شاركوا في التحضير لمشروع قانون الإدارة المحلية والمواد المتعلقة بانتخابات المحليات.

وتابع أحمد السجيني: "ليس أمرا عاديا أن يكون هناك صدام بين الاغلبية ورئيس المجلس وكان يجب أن يكون هناك تنسيق كاف بين مكتب المجلس والكتل السياسية والبرلمانية داخل المجلس حول قانون الإدارة المحلية".

وأكمل أحمد السجيني: "رئيس مجلس النواب كان يحاول إيضاح الأمر بأن قانون الإدارة المحلية نص عليه الدستور ولا يصح الرفض له لأنه مرتبط باستحقاق دستوري".

وتابع أحمد السجيني: "كان هناك اعتراضات من عدد ليس بقليل من رؤساء الكتل السياسية والبرلمانية في مسألة قبول القانون".

وأكمل أحمد السجيني: "لم نتلق أي طلب رسمي من الحكومة بإعادة المداولة في بعض بنود قانون الإدارة المحلية، وعلمت أنه هناك بعض الملاحظات لدى الحكومة في ثوبها الجديد تجاه قانون الإدارة المحلية".

ولفت أحمد السجيني: "مكتب المجلس يحدد موعد مناقشة القانون برئاسة علي عبد العال والوكلاء، وفقا للتدبر السياسي والتنسيق والاتفاق مع الحكومة لأنها صاحبة الكيان المنوط بها تنفيذ التشريع".
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