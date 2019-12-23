شاهد.. نجوم الفن والإعلام فى انطلاق عرض أزياء الـ 100 للمصمم هاني البحيري

بدأ عرض الأزياء الخاص بمصمم الأزياء هاني البحيرى، والذي يحتوي على ١٠٠ قطعة من بينها خمس قطع من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، وتعتمد فكرته على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.



وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والذي ظهرت بإطلالة خارجه عن المألوف، حيث قدمت التحية لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض ازياء هاني البحيري.



وكان من بين الحضور حسن الرداد، و الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، وهاني شاكر نقيب الموسيقيين، ونادية مصطفى، وصفية العمري ،و نهال عنبر ، والإعلامية نجاة العسيلي، والإعلامي أسامة منير ، والإعلامية ماجدة نورالدين،و مفيد فوزي ،و لطيفة، صابرين ، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الاعلامية ريهام ابراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها احمد ، دعاء فاروق، لبلبة.



وحضر عرض الأزياء رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، ، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.





