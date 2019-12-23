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أخبار البلد

غدا .. بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات عيد الميلاد من كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:18 م
بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك
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كتب – سامح سلام
يترأس غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر صلوات عيد الميلاد المجيد مساء غد الثلاثاء من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

يحضر الصلاة مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجموعة من كبار قيادات الدولة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يلقى البطريرك إبراهيم اسحق كلمة روحية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب تقديم الشكر للحاضرين من كبار رجال الدولة والدبلوماسيين والمهنئين بالعيد.

يشارك في صلوات القداس مجموعة من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية والكهنة والشمامسة، حيث تتزين الكنيسة بالايقونات وتوضع شجرة الميلاد والمغارة التى ترمز إلى ميلاد السيد المسيح، وتتلى الصلوات والألحان ابتهاجا بالميلاد.

من ناحية أخرى، يترأس قداسة البابا البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة صباح بعد غد الأربعاء.
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