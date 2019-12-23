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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت صحية وتعليمية بـ الحامول

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:34 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، زيارته المفاجئة لتفقد المنشآت الصحية والتعليمية والشبابية والخدمية بالمحافظة؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ، مدرسة الحامول الإعدادية بنين، ومكتب الوسائل التعليمية بالمدرسة، وغرفة المعلمين، ومعمل الحاسب الآلي، ومعمل المدرسة، والمكتبة، وذلك لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

كلف المحافظ، بتحقيق الانضباط والرقابة على حضور الطلاب وفحص المدرسة إداريًا وماليًا وفنيًا ووظيفيًا، مشددًا على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة بالقرى والمدن.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول برفع المخلفات من أمام المدارس والمناطق المحيطة بها ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار أسوار وأبواب المدارس حرصًا على مصلحة وسلامة الطلاب.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، مستشفى الحامول المركزي؛ للاطمئنان علي مستوي العيادات الخارجية، وقسم الاستقبال، ومعمل التحاليل، والصيدلية، وعيادة الأسنان، وقسم النساء والتوليد، وقسم الباطنة، والجراحة، والعظام، وقسم الأطفال، والمسالك البولية، والأشعة، والحضانات.

كما شملت جولة محافظ كفر الشيخ، المحرقة، وغرفة التعقيم، والقسم الداخلي لجراحة رجال، وقسم جراحة نساء، وقسم الجراحات السكرية، وبنك الدم المصغر، مكلفًا بدراسة إمكانية إنشاء بنك دم شامل بالمستشفى، وفحص غرفة العمليات وبنك الدم المصغر والصيدلية.

أكد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف المرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى، وانتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، طريق الحامول / الرياض، مكلفا المهندس أشرف محمدي، وكيل وزارة الري، برفع ناتج التطهير من الطريق، فضلًا عن صيانة أعمدة الكهرباء، مشددًا تعليماته برفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة والمرافق والخدمات والتواصل مع المواطنين.
محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت صحية وتعليمية بـ الحامول
محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت صحية وتعليمية بـ الحامول
محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت صحية وتعليمية بـ الحامول
محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت صحية وتعليمية بـ الحامول
محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت صحية وتعليمية بـ الحامول
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