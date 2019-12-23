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أخبار العالم

السعودية تمنح تأشيرات دخول مجانية لمقيمي 3 دول | تعرف عليها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت السلطات السعودية قرارا يسمح لكافة المقيمين في 3 دول بدخول المملكة عبر المنافذ الحدودية بتأشيرة مجانية تحت مسمى "حضور فعالية".

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، جاء هذا القرار دعمًا لختام فعاليات موسم الرياض، ووضع مزيد من التسهيلات التي تساهم في جذب السياح لحضور هذه الفعاليات وتحقيق النمو السياحي.

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الجهات المختصة حددت ثلاثة أيام فقط لمنح التأشيرة المجانية لمقيمي ثلاث دول خليجية هي: الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، حيث توافقت هذه الفترة مع الإجازة الأسبوعية الماضية خلال أيام الخميس والجمعة والتي انتهت السبت، فيما تلقت الإدارات ذات العلاقة بهذه المنافذ الحدودية تعميما يقضي بتنفيذ كل متطلبات هذا القرار، ومنح المقيمين النظاميين بهذه الدول الثلاث تأشيرة مجانية لحضور فعالية، وعمل كل التسهيلات اللازمة لخدمة السياح العابرين للمملكة.

وجاء القرار خلال اقتراب موسم الرياض من نهايته، ومهرجان "MDL Beast" للموسيقى، والذي أقيم لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، وجمع الموسيقى والفن والثقافة، ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز تتويجًا لنجاح «موسم الرياض» الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

وكانت المملكة قد حققت أرباحا كبيرة بسبب النمو السياحي الذي أعقب إطلاق نظام العمل بالتأشيرة السياحية، التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة إلى المملكة، من خلال الموقع الإلكتروني أو فور وصولهم، وتبلغ تكلفة التأشيرة ثلاثمائة ريال، يضاف إليها مبلغ 140 ريالا للتأمين الصحي، لتكون القيمة الإجمالية 440 ريالا لكل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، فيما تقرر أن تكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يومًا من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يومًا لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.

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