AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد واقعة إطلاقها النار | رفع الحصانة عن نائبة الشرقية في حالة واحدة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:10 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القيم بالبرلمان، إن اللجنة لا يجوز لها التحقيق في أمر دون إذن من مكتب المجلس، المكون من الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان ووكيلي المجلس.

جاء ذلك تعليقا على واقعة إطلاق النار من قبل نائبة الشرقية نوسيلة إسماعيل، احتفالا بقراءة فاتحة ابنتها، مؤكدا أن مكتب البرلمان لم يحيل الواقعة إلى لجنة القيم حتى الآن.

وأوضح شعبان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون الحالي لا يحاسب على الاحتفال بإطلاق النار إذا كان السلاح مرخصا، لكنه يحاسب إذا كان غير مرخصا حيث تعد جناية، مشيرا إلى أن النائبة لم تخطئ من الناحية القانونية (إذا ثبت صحة حديثها بأن سلاحها مرخص) ولكنها اخطأت لفظيا بقولها في المداخلة الإعلامية للإعلامي "هل تحدثني بصفتي نائبة أم مواطنة".

وتابع النائب أنه لا يجوز التفرقة بين النائب والمواطن بل العكس الأول أقل من الأخير، منوها إلى أنه في حال ثبات أن السلاح التي أطلقت منه النائبة النار غير مرخص سيتم التحقيق معها وستكون مهدد برفع الحصانة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

موقف القانون.. أول رد برلماني على إطلاق نائبة الشرقية النار في فرح ابنتها

بعد واقعة نائبة الشرقية | مشروع قانون لتجريم إطلاق النار في الأفراح

أفراح القبة.. نائبة الشرقية تطلق النار من البلكونة احتفالا بزفاف ابنتها.. ونواب: مخالف للقانون ويستدعي رفع الحصانة

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

فتح عليها النار .. خرطوش النائبة نوسيلة أبو العمرو في خطوبة ابنتها يضعها في مأزق

ترشيحاتنا

تعرف علي قيمة عضوية نادي الزمالك عقب اعتماد الجمعية العمومية.. تفاصيل

إحالة أوراق متهم بقتل طفل وسرقة توك توك بالشرقية إلى المفتي

توقف عن تناولها فورًا | 6 أطعمة ضارة بـ صحة الدماغ وتؤثر على الذكاء

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

سارة نخلة ترفع قضية خلع على زوجها أحمد عبد الله محمود

مفيش حد فوق القانون.. أحمد موسى: مجلس النواب رفع الحصانة عن بعض الأعضاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي