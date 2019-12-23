بعد واقعة إطلاقها النار | رفع الحصانة عن نائبة الشرقية في حالة واحدة

قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القيم بالبرلمان، إن اللجنة لا يجوز لها التحقيق في أمر دون إذن من مكتب المجلس، المكون من الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان ووكيلي المجلس.



جاء ذلك تعليقا على واقعة إطلاق النار من قبل نائبة الشرقية نوسيلة إسماعيل، احتفالا بقراءة فاتحة ابنتها، مؤكدا أن مكتب البرلمان لم يحيل الواقعة إلى لجنة القيم حتى الآن.



وأوضح شعبان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون الحالي لا يحاسب على الاحتفال بإطلاق النار إذا كان السلاح مرخصا، لكنه يحاسب إذا كان غير مرخصا حيث تعد جناية، مشيرا إلى أن النائبة لم تخطئ من الناحية القانونية (إذا ثبت صحة حديثها بأن سلاحها مرخص) ولكنها اخطأت لفظيا بقولها في المداخلة الإعلامية للإعلامي "هل تحدثني بصفتي نائبة أم مواطنة".



وتابع النائب أنه لا يجوز التفرقة بين النائب والمواطن بل العكس الأول أقل من الأخير، منوها إلى أنه في حال ثبات أن السلاح التي أطلقت منه النائبة النار غير مرخص سيتم التحقيق معها وستكون مهدد برفع الحصانة.

