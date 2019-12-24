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اقتصاد

الرقابة الصناعية تمنح 3973 ترخيصا للألات الحرارية خلال 11 شهرا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
الرقابة الصناعية
الرقابة الصناعية
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ولاء عبد الكريم
اعلن المهندس محمد حلمى، القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، منح المصلحة 3973 ترخيصا للألات الحرارية والمراجل البخارية خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر من العام الجاري، واعتماد 825 مركز خدمة وصيانة كخدمات ما بعد البيع.
وأوضح في تصريحات له، أن الهيئة خلال الفترة المذكورة قامت بـ11.98 ألف حملة تفتيشية علي المصانع و أجرت 19.911 ألف دراسة فنية متخصصة من بينها 5429 دراسة بقطاع السماح المؤقت و الدورباك و 14.4 ألف دراسة متنوعة و 19 دراسة لمستلزمات انتاج.

وأشار إلي أن الهيئة سجلت 49 مطبعة تعمل بقطاع التعبئة والتعليف و منحت ترخيصا واحدا لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة.

وذكر أن الهيئة قامت عب وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 2294 استفسارًا و 1322 شكوى.
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