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خبير اقتصادى: الشركات الكبرى تسعى لـ الاستثمار فى مصر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:10 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الإقتصاد السياسي، إن إشادة المؤسسات الدولية بتقدم الإقتصاد المصرى هى بمثابة شهادة ثقة للإقتصاد المصرى.

وتابع العمدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "أون أى"،:"الشركات الكبرى على مستوى العالم تسعى للإستثمار فى دول القارة الإفريقية ومصر تحديدا".

قالت وكالة بلومبرج في تقرير لها اليوم الاثنين إن الجنيه المصري حقق أفضل أداء له في 25 عامًا على الأقل خلال 2019.

وأضافت في تقريرها عن "أهم الأسواق الأفريقية في 2020" أن الجنيه هذا العام ارتفع 12% وهو أفضل أداء على الأقل في 25 عامًا.

وبحسب بلومبرج فإن بنك جنرال سوستيه يتوقع أن يجني الجنيه مزيدًا من الارتفاع في 2020 ليرتفع بنسبة 4.5% أمام الدولار ليصل إلى 15.35 جنيه مقابل الدولار.

ومنذ بداية العام خسر الدولار نحو 190 قرشًا من قيمته أمام الجنيه، ليصل لأقل مستوى له في 3 سنوات.

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