بـ فستان أحمر | ريا أبي راشد تبهر متابعيها على إنستجرام

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.



وظهرت ريا أبي راشد فى الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا احمر مكشوف الصدر والكتفين.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريا أبي راشد على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات الماكياج الجذابة، فيما أكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة و راقية.



وحازت الصورة إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:"جميلة، ملكة، احبك، يا جمالو".



يذكر أن ريا أبي راشد شاركت فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي انطلقت الخميس 19 سبتمبر، واختتمت الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم.