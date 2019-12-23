السجيني: سأتقدم باستقالتي من البرلمان لو قانون الإدارة المحلية قائم على مصلحة شخصية ..فيديو

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه إذا كان مشروع قانون الإدارة المحلية قائما على مصلحة شخصية فسوف يتقدم باستقالته من المجلس لأنه سيكون غير جدير بالثقة.





وأضاف أحمد السجيني، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "إذا كان القائم على إصدار القانون له مصلحة شخصية يجب أن يتقدم باستقالته".





وتابع أحمد السجيني "تحدث البعض عن أن القانون لم ينظم حل المجالس المحلية ولكن القانون نظم حل المجالس المحلية بعض العرض على مجلس النواب".





وأكمل أحمد السجيني "قانون الإدارة المحلية أثقل بكثير من أن يتعامل مع قمامة ومواقف، وهذا قانون دولة به باب للتخطيط وإنشاء الموازنات المستقلة وانتخابات المجالس المحلية وتقسيم الوحدات المحلية وبه الكثير من التفاصيل".