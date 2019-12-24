AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لديك استعداد دائم للتضحية.. 24 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 24 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك تتمتع بروح شجاعة وقدرة على التماسك والمقاومة.. لديك استعداد دائم للتضحية في سبيل من تحب لأنك عاطفي ومن السهل أن تنكسر عاطفيا، ومع ذلك تبدو متوازنا. 

نصيحة:

يحمل لك عام ٢٠٢٠ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
Advertisements

ترشيحاتنا

تخلصي من الروائح الكريهة في أماكن الأحذية بالمنزل

اخبار النادي الأهلي | جائزة فايلر للاعبين بعد رباعية الاتحاد | حقيقة انتقال أزارو إلى الزمالك

مصر تعلن رغبتها في زيادة وارداتها من اللحوم السودانية.. تفاصيل

تريند الفن| ابنة عمرو دياب تعلن عن حبها لشاب.. ظهور صادم لـ أنغام.. جوهرة ترقص بعد الفيديوهات الفاضحة

بـ 5 جنيهات.. وصفة سحرية لشد ترهلات الجسم في اسبوع

عبد الحفيظ: الأهلي يقدم كرة عالمية مع فايلر.. ومباراة بلاتينيوم مهمة لتحسين مركزنا

AdvertisementS

بعد واقعة إطلاقها النار | رفع الحصانة عن نائبة الشرقية في حالة واحدة

ظهور صادم لـ أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية

بحبك| ابنة عمرو دياب تنشر صورة حبيبها للمرة الأولى

عرض أزياء هاني البحيري| مي عمر ترتدي فستان زفاف بـ15 مليون دولار

صحي جدا | فاكهة شتوية رخيصة الثمن مفيدة للدماغ .. تعرف عليها

أول جائزة من رينيه فايلر لـ لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد بالأربعة

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن 3 أهداف للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

اخبار النادي الأهلي | جائزة فايلر للاعبين بعد رباعية الاتحاد | حقيقة انتقال أزارو إلى الزمالك

أحمد عيد عبد الملك عن هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد: عاوزين الـ var وجهاز كشف الكذب

أخبار الفن| ابنة عمرو دياب تكشف عن صورة حبيبها.. ابنة شقيق عادل إمام تلفت الأنظار.. ظهور صادم لـ أنغام

فاق كل توقعاتي.. نبيل الحلفاوي يشيد برباعية الأهلي أمام الاتحاد.. ويعلق على الهدف الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية