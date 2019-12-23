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رياضة

سيد عبد الحفيظ بعد رباعية الأهلي في الاتحاد: سيد البلد لعب مباريات كبيرة بالدوري | فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:19 م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
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محمد رشاد
علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فوز فريقه أمام الاتحاد السكندري اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يكتسح الاتحاد برباعية نظيفة، على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لفضائية الأهلي: "مباراة في منتهى الأهمية، الاتحاد لعب مباريات كبيرة ولم يدخل مرماه سوى 5 أهداف فقط ، متوقع أن كل مباراة ستكون أصعب من التي تسبقها، نحن نتعامل مع كل مواجهة بأحداثها ونحترم الخصم".

وأضاف: "لدينا مباراة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل، في دوري أبطال إفريقيا وعليها عامل مهم في التركيز ، نلعب مباراة كل 3 أيام، سنغلق على أنفسنا قبل المباراة الإفريقية، ومن المهم أن نحسن مركزنا في المجموعة".

وأفاد: "تلاحم المباريات من الممكن أن يؤدي إلى إجهاد بعض اللاعبين ، نرد في الملعب فقط، ولن نتحدث عن أي شيء وسنترك اللاعبين في تركيزهم".
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