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السجيني: طلبت من رئيس البرلمان إعادة مشروع قانون الإدارة المحلية لـ اللجنة في هذه الحالة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:23 م
احمد السجيني
احمد السجيني
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هاني حسين
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية في غاية الأهمية لمصر، وهناك شركاء كثر في القانون.

وأضاف أحمد السجيني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" ناشد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أنه في ظل عدم توافر الحالة التوافقية، علينا بذل الجهد لإيجاد الحالة التوافقية حول القانون، وإحالة القانون للجنة الإدارة المحلية إذا ارتأى البرلمان هذا الأمر".

وتابع أحمد السجيني:" ارحب بأي مشروع قانون للإدارة المحلية من أي حزب، مضيفا:" كان هناك اعتراضات من عدد ليس بقليل من رؤساء الكتل السياسية والبرلمانية في مسألة قبول القانون".

وأكمل احمد السجيني:" لم نتلق أي طلب رسمي من الحكومة بإعادة المداولة في بعض بنود قانون الإدارة المحلية، وعلمت أنه هناك بعض الملاحظات لدى الحكومة في ثوبها الجديد تجاه قانون الإدارة المحلية".

ولفت أحمد السجيني:" مكتب المجلس يحدد موعد مناقشة القانون برئاسة علي عبد العال والوكلاء، وفقا للتدبر السياسي والتنسيق والاتفاق مع الحكومة لأنها صاحبة الكيان المنوط بها تنفيذ التشريع.
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