السجيني: طلبت من رئيس البرلمان إعادة مشروع قانون الإدارة المحلية لـ اللجنة في هذه الحالة

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية في غاية الأهمية لمصر، وهناك شركاء كثر في القانون.





وأضاف أحمد السجيني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" ناشد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أنه في ظل عدم توافر الحالة التوافقية، علينا بذل الجهد لإيجاد الحالة التوافقية حول القانون، وإحالة القانون للجنة الإدارة المحلية إذا ارتأى البرلمان هذا الأمر".





وتابع أحمد السجيني:" ارحب بأي مشروع قانون للإدارة المحلية من أي حزب، مضيفا:" كان هناك اعتراضات من عدد ليس بقليل من رؤساء الكتل السياسية والبرلمانية في مسألة قبول القانون".





وأكمل احمد السجيني:" لم نتلق أي طلب رسمي من الحكومة بإعادة المداولة في بعض بنود قانون الإدارة المحلية، وعلمت أنه هناك بعض الملاحظات لدى الحكومة في ثوبها الجديد تجاه قانون الإدارة المحلية".



