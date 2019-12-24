حصاد 2019.. بطولات رياضية تفضح فساد قطر وحجمها الحقيقي.. الدوحة تستعد لتنظيم مونديال 2022 على جثث العمال

- بطولة ألعاب القوى تفضح الحجم الحقيقي لقطر



- محاولات لتحسين صورة الدوحة خلال بطولة كأس العالم للأندية

- مونديال 2022 قد يكون أكبر قضية فساد رياضي في التاريخ





استضافت قطر على مدار العام الجاري عدة بطولات دولية، كشفت عن فضائح ومخالفات ارتكبتها الدوحة من أجل الفوز بتنظيم تلك البطولات، فضلا عن استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022. لكن ذلك الأمر الذي اعتبرته قطر نجاحا تتاجر به. كان ولا يزال محل تحقيقات دولية.





في أكتوبر الماضي، استضافت قطر بطولة العالم لألعاب القوى، إلا أن البطولة التي اعتبرت ضمن استعدادات الدوحة لاستضافة المونديال، كشفت عن الوجه الحقيقي للإمارة الصغيرة، ومدى قدرتها على تنظيم البطولات الكبيرة.





الانتقاد الأول للبطولة جاء بعد فشل قطر في التعامل مع درجات الحرارة العالية والتي كانت قد تعهدت بمواجهتها من خلال تبريد الملاعب، كما أن الحضور الجماهيري في بطولة ألعاب القوى كان محط سخرية عالمية بعد تصوير المدرجات وهي خاوية، وفضيحة قطر واستعانتها بالعمال والطلاب للتغطية على فضيحة الملاعب الفارغة.





و قال موقع "ميديا بار" الفرنسية، إن الترويج الإعلامي الذي قامت به قطر لمنشآتها الرياضية بهدف إثبات قدرتها على استضافة مونديال 2023، تحول مع بداية بطولة ألعاب القوى إلى إهانة على الملأ للإمارة الخليجية والاتحاد الدولي لألعاب القوى على حد سواء.





ونظمت قطر البطولة، بينما يواصل القضاء الفرنسي تحقيقاته في ملف إسناد بطولة ألعاب القوى للدوحة، حيث تم توجيه اتهامات إلى بابا ماساتا دياك نجل السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، بتلقى رشاوى تقدر بـ 4.5 مليون دولار من أجل التأثير على المصوتين في الاتحاد بهدف منح قطر حق استضافة البطولة.





البطولة وضعت قطر في موقف محرج دوليا وعربيا، لا تحسد عليه، ففي وقت كانت تروج وتصرف الملايين على اللافتات التي تعلن عن استضافتها مونديال 2022، قوبل التنظيم القطري للبطولة بسخرية واسعة.





وخلال تنظيمها لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الدوحة على ملعب استاد خليفة، رأى مراقبون أن قطر "تعلمت الدرس" من البطولة السابقة، ونظرا لإقامة معظم المباريات على ملعب واحد وبسبب مشاركة عدد من الفرق التي تمتلك شعبية ضخمة مثل ليفربول في البطولة. نجحت قطر نسبيا في حشد الجماهير لحضور المباريات.





إلا أن نادي ليفربول وقبل مشاركته في البطولة التي فاز بها، رفض النادي الإنجليزي الإقامة في الفندق المحدد له، والذي يمتاز بالفخامة الكبيرة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت خلال تشييده.





وأوضحت أن ليفربول أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بقراره بشكل رسمي، خاصة أنه لا يريد أن يتورط في المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان، بالإقامة في ذلك الفندق.





- فضيحة كأس العالم 2022





رغم مرور 9 سنوات على فوز قطر بحق استضافة كأس العالم 2022، لا تزال أسرار فضائح الصفقة القطرية للحصول على البطولة تنكشف يوما بعد الآخر.





ففي سبتمبر الماضي، عندما أعلنت الدوحة عن الشعار الرسمي لمونديال قطر 2022 ، قوبل الأمر بسخرية واسعة، معتبرين أنه "لم يرق للتوقعات"، وأغضب الشعار كثيرين كونه لا يعبر عن كرة القدم بشكل مباشر ولا يحمل أي معنى بشأن إقامة البطولة في المنطقة العربية للمرة الأولى.





استضافة قطر لمونديال 2022، كشف عن فساد اللجنة التنفيذية في الفيفا المعنية بالتصويت للملفات المرشحة لاستضافة البطول، ويتعلق الأمر بـ22 شخصا عقدوا اجتماعا في ديسمبر 2010 وهم المسؤولون عن منح روسيا حق استضافة كأس العالم 2018 ومنح الدوحة حق استضافة مونديال 2022. وهم متهمون بالفساد وخيانة الأمانة واستغلال منصبهم لمصالح شخصية.





ونقلت صحيفة "دايلي ميل" عن فيدرا الماجد المسؤولة الإعلامية السابقة عن ملف ترشح قطر لاستضافة المونديال أنها أمضت أياما تتحدث عن القرار الذي ستتخذه اللجنة، وأنها تحدثت معه المطلعين على العرض القطري عن المخالفات المحتملة، وقالت الماجد "أعرف أن قطر ستفوز".





واوضحت أن قطر واصلت شراء مجموعة من كبار المسؤولين ليس فقط في الفيفا بل أيضا عدد كبير من الشخصيات السياسية المؤثرة، مشيرة إلى أن الدوحة اشترت دعم العديد من لاعبي كرة القدم المشهورين ، حيث دفعت ملايين الدولارات مقابل موافقات، من بين هؤلاء الرياضيين، زين الدين زيدان، وجابرييل باتيستوتا، وبيب جوارديولا.





وفقا للصحيفة، فإنه من بين الوسائل التي استخدمتها قطر للفوز بالبطولة، عقد اتفاقية سرية مع إسبانيا -ضد قواعد FIFA- من شأنها أن تساعد في حصول قطر على بعض أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية الأوروبيين ممن يحق لهم التصويت، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق تحديدا بـ3 اصوات من أمريكا الجنوبية معتمدة على مجموعة من الفاسدين نثل ريكاردو تيكسييرا (من البرازيل) ، نيكولاس ليوز وجوليو جروندونا (الأرجنتين) ، موضحة أنهم كانوا ضمن اللائحة المكونة من 22 شخصا.





وأكدت أن قطر دفعت 1.6 مليون دولار لرعاية مؤتمر أفريقي لكرة القدم، ما أتاح لها فرصة الوصول الحصري للجنة الافريقية المصوتة على الملف والضعط عليهم ووعدهم بـ"المساعدة" مقابل الحصول على أصواتهم.





وتقول الصحيفة إن الأمر كان واضحا قبل تصويت اللجنة وتم نشر معلومات كثيرة عنه، مشيرة إلى صدمة عالمية عقب فوز دولة ثرية لا تملك تاريخا في كرة القدم بحق استضافة كأس العالم 2022.





وعقب 9 سنوات من هذا التصويت ورغم معرفة الكثيرين بفساد هؤلاء الـ22، يتم إجراء تحقيقات قانونية حول التصويت ، بما في ذلك في سويسرا ، إضافة إلى تحقيق داخلي من قبل الفيفا، ومحاكمة وزارة العدل الأمريكية لمحتالين ومضاربين متورطين في قضايا فساد مع أعضاء اللجنة المصوتة في عام 2010.





وتشير إلى أن الفيفا برر مؤخرا إيقاف ريكاردو تيكسييرا، الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، مدى الحياة، مستشهدا بوثيقة لشخص آخر، أكد تلقي البرازيلي وآخرين رشاوي مقابل التصويت لصالح قطر.





وشددت في تقريرها على أن "الفيفا" لم يكلف نفسه بسؤال الـ22 شخصا عما شاهدوه تحديدا في قطر، الدولة الغنية، التي لا تملك تراثا كرويا.





ومن ضمن الانتقادات الموجهة لاستضافة قطر للبطولة، هو صغر حجمها كما أنها تفتقر إلى الأماكن العامة والمفاجآت والعفوية وأن الشوارع خالية من الناس، فيما بلغت النفقات التقديرية لكأس العالم بحلول الوقت الذي انتهت فيه قطر حوالي 5.3 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لدولة أوروبية صغيرة.





ووسط الاتهامات بانتهاك حقوق العمال، يشارك العمال المهاجرون في قطر في برنامج بناء متسارع لإنشاء مدينة جديدة تماما في لوسيل بشمال الدوحة، وهو الملعب الذي سيصبح قريبا ويحيط به فندق، والذي سيستضيف النهائي في 18 ديسمبر 2022. ووصفت ديلي ميل بناء المدينة الجديدة بأنه واقع سيريالي حيث تم تشييد هذه المدينة لاستضافة حدث يستمر لمدة 27 يوما فقط.





وأشارت إلى أن قطر كانت إمارة صحراوية صغيرة تقوم على الصيد وجمع اللؤلؤ، وذلك في الوقت الذي كان ماريو كيمبيس يرفع كأس العالم للأرجنتين في عام . 1978، وأن الدوحة لعبت بالذهب في منتصف التسعينيات بعد تطزير تكنولوجيا تصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي بسبب تريليونات الدولارات.





وظهرت هذا العام فضائح لا تعد ولا تحصى في ملف تعامل الدوحة مع العمال الأجانب، حيث وثقت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية وفاة 1200 عامل على الأقل خلال أعمال إنشاءات المونديال، حيث أكدت صحيفة "الجارديان" أن العمال الأجانب في الدوحة يعملون ساعات طويلة في الحرارة الملتهبة، ويتلقون رواتب متردية، ويقيمون في مراقد مهترئة، كما لا يستطيعون مغادرة البلاد، إلا بتأشيرة خروج.





وفي هذا العام أيضا، تم رفع تحقيقات النيابة العامة الفرنسية التي فتحت قبل 3 أعوام بشأن منح قطر استضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم إلى قاضي التحقيق.





وتحقق النيابة العامة المالية في فرنسا منذ 2016، في "فساد نشط وسلبي" في هذا الملف الذي تم رفعه إلى قاضي تحقيق في باريس.





وتهتم فرنسا بشكل خاص، باجتماع عقد في 23 نوفمبر 2010 في قصر الإليزيه ضم الرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي، وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للكرة، إضافة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن يصبح الأخير أميرا لقطر.



