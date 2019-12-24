ثقافة القاهرة تناقش مؤلفات «جبران خليل جبران»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفذ قصر ثقافة الأسمرات ورشة تعليم موسيقى للفنان محمد الوريث، وفى بيت ثقافة نادي هليوليدو أُعدت مجلة حائط بعنوان رموز فنية "فاتن حمامة".



قدم بيت ثقافة المرج يوم ترفيهي بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية بحضور مجموعة من أطفال الحضانات، تضمن رسم على الوجوه، ألعاب ترفيهية بالبلونات الملونة، مع اليوم بفقرات غنائية من المواهب، وتوزيع الحلوى على الأطفال ٠



عقدت مكتبة طفل المعادى ورشة حكى عن قصة "بابا نويل" تناولت من هو بابا نويل أو سانتا كلوز هو شخصية ترتبط بعيد الميلاد والكريسماس، وهو رجل عجوز سعيد وضحوك، معه حقيبة كبيرة مليئة بالهدايا يقوم بتوزيعها على الأطفال فى عيد الميلاد والكريسماس، بالإضافة إلى ورشة الكروشيه، وأخرى لقشرة الخشب، بجانب تحريك عرائس على أغاني الأطفال بحضانة جمعية طفل المعادى، وحكاية قصة "أليس فى بلاد العجائب" لعفاف عبد البارى، كما عقد حوار بعنوان "الوفاء" لأطفال حضانة كابرى، تناول حث الأطفال على التحلي بهذه الصفة الجميلة، وأهمية الوفاء فى التعامل مع الاخرين.





نفذ قصر ثقافة الريحانى ورشة حكي لقصة حكايات الأصدقاء مع ويني الدبدوب بحضانة الروضة، وأقام بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع معرض كتب متنوع.

ناقشت مكتبة الأسرة بألماظه كتاب مشكلات الحياه في ضوء الإسلام تاليف محمد المجذوب، بينما استكمل بيت ثقافة المدفعية ورشة تعليم عمل منتجات باستخدام خيط الكليم والمكرميه لعمل غطاء لعلبة مناديل.



ناقش قصر ثقافة منشأة ناصر كتاب "أمريكا والسلام في الشرق الاوسط"، كذلك ناقشت المكتبة العامة بقصر ثقافة السلام كتاب "دمعة وأبتسامة" لجبران خليل جبران، بينما أقامت مكتبة الطفل مسابقة للمعلومات العامة.



أقام نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة عين حلوان محاضرة لشرح أهمية واستخدامات برنامج Access والشاشة اﻻفتتاحية للبرنامج، كما أقام نادى الطفل بالقصر ورشة عمل أشكال مختلفة من الفوم الجليتر على الأقلام.



نفذت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة فنون تشكيلية لتعليم رسم شجرة الكريسماس، بجانب ورشة فوتوشوب.



نفذ بيت ثقافة دار الإشارة ورشة حكي عن أعياد النصر بدار زمان الخير للأيتام لذوي الاحتياجات الخاصة.