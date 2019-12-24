أب يناشد الحكومة توفير أطراف صناعية لبنتيه

ناشد المواطن نبيل إبراهيم، ويقيم في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، رئاسة الوزراء، توفير أطراف صناعية لبنتيه الاثنتين.



ويقول فى رسالته: عزة نبيل إبراهيم ، ٢٩ عاما، وعبير نبيل إبراهيم ،٢٥ عاما شقيقتين تعانيان من نقص في الأوعية الدموية منذ صغرهما، مما أدى إلى بتر في الساقين واليدين، وتحتاجان أطرافا صناعية وعملية تجميل في الأصابع، وأنا عامل أرزقى أعمل باليومية، وأعول ٦ بنات، ولا أقدر على تكاليف العلاج، مناشد رئاسة الوزراء، توفير أطراف صناعية وتحمل تكاليف العلاج.



للتواصل مع الحالة : ٠١٠٢٦٢٩٥٤٩٠





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