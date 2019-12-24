مواطن يناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته فى الإنفاق على علاج والدته

ناشد المواطن كامل أمين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى خير من أصحاب القلوب الرحيمة توفير مبلغ شهري يساعده على علاج أمه المريضة.



ويقول فى رسالته: عانت أمي الأمرين وأنفقت كل ما كان معها على علاجي من مرضي وتفرغت لإخواتي وتربيتهم والإنفاق عليهم، حتى كبرت وعجزت عن الحركة وأصبحت أنا العائل لهم في نفقاتهم، حيث أعمل باليومية بدون دخل ثابت .



مناشدا فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة توفير مبلغ شهري يساعده على علاج أمي المريضة وتوفير فرصة عمل تساعده على مصاريف معيشة أسرته .



للتواصل مع الحالة ٠١١٤٢٦٨٥٢٩٢



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