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بين الناس

مواطن يناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته فى الإنفاق على علاج والدته

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن كامل أمين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى خير من أصحاب القلوب الرحيمة توفير مبلغ شهري يساعده على علاج أمه المريضة.

ويقول فى رسالته: عانت أمي الأمرين وأنفقت كل ما كان معها على علاجي من مرضي وتفرغت لإخواتي وتربيتهم والإنفاق عليهم، حتى كبرت وعجزت عن الحركة وأصبحت أنا العائل لهم في نفقاتهم، حيث أعمل باليومية بدون دخل ثابت .

مناشدا فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة توفير مبلغ شهري يساعده على علاج أمي المريضة وتوفير فرصة عمل تساعده على مصاريف معيشة أسرته .

للتواصل مع الحالة ٠١١٤٢٦٨٥٢٩٢

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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