متحدث وزارة الرى: يجب إطلاع المواطن على تطورات سد النهضة.. فيديو

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الرى، إن هذا هو الاجتماع الثالث طبقا لمفردات الاجتماع ويتبقى اجتماع رابع ويكون في أديس أبابا وسيعقد يوم 9،10 يناير القادم لاستكمال النقاط العالقة بخصوص النقاشات الفنية

وأضاف "السباعي " خلال مداخله هاتفيه مع الاعلامي "سيد علي" في برنامج" حضرة المواطن "المذاع علي قناه "الحدث اليوم": أنه خلال اجتماع أمس تم استكمال كافة الرى وطرحها والحديث عن النقاط العالقة في آلية

وأوضح "السباعي" أن المواطن يجب أن يكون مطلع على ما يحدث كما أننا نقوم

بإصدار

بيان عقب كل اجتماع ويكون بيان توضيحي .