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متحدث وزارة الرى: يجب إطلاع المواطن على تطورات سد النهضة.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:56 ص
سد النهضة
سد النهضة
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الرى، إن هذا هو الاجتماع الثالث طبقا لمفردات الاجتماع ويتبقى اجتماع رابع ويكون في أديس أبابا وسيعقد يوم 9،10 يناير القادم لاستكمال النقاط العالقة بخصوص النقاشات الفنية لسد النهضة .

وأضاف "السباعي " خلال مداخله هاتفيه مع الاعلامي "سيد علي" في برنامج" حضرة المواطن "المذاع علي قناه "الحدث اليوم": أنه خلال اجتماع أمس تم استكمال كافة الرى وطرحها والحديث عن النقاط العالقة في آلية التنفيذ والمليء في الفترة القادمة.
وأوضح "السباعي" أن المواطن يجب أن يكون مطلع على ما يحدث كما أننا نقوم بإصدار بيان عقب كل اجتماع ويكون بيان توضيحي .
واستكمل "السباعي " أن آخر موعد طبقا للاتفاق السابق سيكون يوم 15 يناير سيسبقه اجتماع بحضور البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وسيعقد في يناير .

وتابع " السباعي" أن بعد الاجتماع الرابع نستقر فيه على بعض النقاط العالقة وسنكون طرحنا كافة الأمور .
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