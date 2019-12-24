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ثقافة

ولاد البلد تواصل عروضها على مسرح قصر ثقافة أسيوط

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
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طارق موسى
 أقيم  العرض المسرحي "ولاد البلد" وذلك على مسرح قصر ثقافة أسيوط ضمن  سلسلة العروض التي يقدمها فرع ثقافة أسيوط في الفترة من ١٦ ديسمبر وحتى ٢٩ ديسمبر الجاري ٢٠١٩ طبقا لخطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح.

يأتى هذا في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لهم ودور الثقافة والفن والمسرح في مواجهتهم.

يتضمن العرض 5 لوحات فنية تتصدى لـ5 مشكلات مجتمعية فى ثوب درامى، بدأ بجشع التجار وغلاء الأسعار والفساد الإدارى والفتنة الطائفية، والهجرة غير الشرعية، وتصدى الجيش المصرى للإرهاب فى قالب مسرحى متضمنا صورًا ساخرة وكوميديا مؤثرة.

العرض من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي وتصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي وإسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهوارى، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن.
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