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تعليم

عميد تربية الأزهر يكرم أستاذة الطب الشرعي بجامعة الزقازيق

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
شهدت كلية التربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، ختام فعاليات دورة"المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالي" والتي عقدت بمركز ضمان الجودة والاعتماد بالكلية. 

شارك في الدورة ممثلو رؤساء فرق المعايير ورؤساء الأقسام الأكاديمية ،وفى مقدمتهم الدكتور خالد عرفان عميد الكلية. 

واستهدفت الدورة التدريبية التعرف بالمفاهيم الرئيسية للمراجعة الخارجية ومواصفات المراجع الخارجي ومراحل المراجعة(قبل-أثناء- بعد) الزيارة. 


كما شهدت الدورة محاكاة المقابلات الرسمية لأعضاء فريق الجودة مع المؤسسة، وفي النهاية أثنى سعادة الدكتور خالد عرفان عميد الكلية، على سير الدورة التدريبية وقدرتها على تحقيق أهدافها على مدار الثلاثة أيام الماضية. 

وفى الختام ، قدم العميد، درع الكلية للدكتورة مديحة واصف أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، لجهودها كمدربة في فعاليات الدورة.

يأتي هذا حرصًا على نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وثقل خبراتهم فى مجالات جودة التعليم، وإعداد كوادر من المراجعين الخارجيين تسهم فى النهوض بالتعليم فى مصرنا الحبيبة، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.
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