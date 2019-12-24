عميد تربية الأزهر يكرم أستاذة الطب الشرعي بجامعة الزقازيق

شارك في الدورة ممثلو رؤساء فرق المعايير ورؤساء الأقسام الأكاديمية ،وفى مقدمتهم الدكتور خالد عرفان عميد الكلية.

واستهدفت الدورة التدريبية التعرف بالمفاهيم الرئيسية للمراجعة الخارجية ومواصفات المراجع الخارجي ومراحل المراجعة(قبل-أثناء- بعد) الزيارة.





كما شهدت الدورة محاكاة المقابلات الرسمية لأعضاء فريق الجودة مع المؤسسة، وفي النهاية أثنى سعادة الدكتور خالد عرفان عميد الكلية، على سير الدورة التدريبية وقدرتها على تحقيق أهدافها على مدار الثلاثة أيام الماضية.





وفى الختام ، قدم العميد، درع الكلية للدكتورة مديحة واصف أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، لجهودها كمدربة في فعاليات الدورة.



