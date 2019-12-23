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ننشر خريطة احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد.. الاحتفالات تبدأ غدا بكاتدرائية الكاثوليك بمدينة نصر والكنيسة الأسقفية بالزمالك والكنيسة الأرثوذكسية تصلي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:53 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
*بطريرك الأرمن الكاثوليك يصلي قداس "الميلاد" بمصر الجديدة
*"الطائفة الإنجيلية" تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء 5 يناير المقبل بـ"قصر الدوبارة"
*بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل بعيد الميلاد بكاتدرائية القديس نيقولاوس بالـ "الحمزاوي"
*الكنيسة الأرثوذكسية تخصص دعوات للشعب لحضور الصلاة بـ"كاتدرائية ميلاد المسيح"



استعدت جميع الطوائف المسيحية في مصر لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، الذي يحتفل به الكاثوليك في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، فيما تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في السابع من يناير المقبل.

تبدأ الاحتفالات اعتبارا من مساء غد الثلاثاء، حيث يحتفل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبمشاركة السينودس المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بقداس يوم العيد الموافق 24 ديسمبر الساعة التاسعة مساء بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.

فيما تحتفل بطريركية الأرمن الكاثوليك، بعيد الميلاد المجيدة، مساء غد الثلاثاء، في التاسعة مساء، بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة، حيث يترأس قداس عيد الميلاد، نيافة المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بحضور عدد من أبناء الكنيسة.

كما يشارك في الحفل مندوب عن رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعدد من نواب البرلمان، والشخصيات العامة والتنفيذيين.

كذلك يترأس منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد من مقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك، في العاشرة من مساء غد الثلاثاء، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجموعة من كبار قيادات الدولة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة.

بينما يترأس قداسة البابا البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة. تقام الصلاة صباح يوم 25 ديسمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور مجموعة من الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، حيث يلقى الأب البطريرك كلمة روحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ومن المقرر أن يستقبل قداسة البابا البابا ثيودروس الثاني عقب صلاة القداس الإلهي جموع المهنئين من المسئولين والرعية في قاعة العرش البطريركية.

فيما تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر، بعيد الميلاد المجيد برئاسة الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في السادسة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

يبدأ موكب الدخول في السابعة مساء، ثم صلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترنيم بالكنيسة، ثم كلمة القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة، وكلمة الاحتفال يلقيها الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

وتختتم الاحتفالات بإقامة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء السادس من يناير، ويترأس صلوات القداس الإلهي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والآباء الكهنة والشمامسة وشعب كنائس منطقة الأنبا رويس بالعباسية، إلى جانب حاملي الدعوات من باقي الكنائس.

يحضر القداس الإلهي كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء.

وتخصص الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مجموعة من الأتوبيسات لنقل المصلين والشمامسة والكهنة والإعلاميين من كاتدرائية العباسية إلى العاصمة الجديدة والعودة مرة أخرى عقب انتهاء صلوات عيد الميلاد.

ويشرف على الصلوات الاحتفالية واستقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني صباح يوم العيد فرق الكشافة والتنظيم بقيادة الدكتور صموئيل متياس.

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفاصيل استخراج تصاريح حضور وتغطية الصلوات والاحتفالات للإعلاميين والصحفيين والمصورين، حيث ينقل التليفزيون المصري صلاة قداس العيد على الهواء مباشرة.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا فترة صوم الميلاد والتى تنتهى مع صلاة قداس العيد مساء ٦ يناير المقبل، فيما تقام قداسات خاصة استعدادا للعيد تسمى "البرامون" اى الاستعداد وهى فترة يكون التركيز فيها على استقبال العيد.
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