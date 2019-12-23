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محافظات

جماهير الأقصر تتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان التحطيب وتترقب انطلاقه

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:25 م
مهرجان التحطيب
مهرجان التحطيب
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شمس يونس
وسط حشد جماهيري كبير من أهالى محافظة الأقصر واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان التحطيب غدا الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري، في دورته العاشرة والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وذلك بعقد البروفات النهائية لعروض فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان، بالإضافة لفرق التحطيب الممثلة من محافظات الصعيد وشيوخ اللعبة الذين بدأوا تقديم عروضهم من الرابعة عصرًا.

وتشارك في مهرجان هذا العام فرق "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر" للفنون الشعبية ويشارك شيوخ اللعبة من نفس المحافظات، ومجموعة مزمار النيل المصاحبة للاعبى التحطيب.

جدير بالذكر أن لعبة التحطيب لعبة تراثية تعرف بصعيد مصر باسم "لعبة الرجال" وقد نجحت مصر في تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادى بمنظمة اليونسكو، وذلك لتناقلها من جيل إلى جيل بدء من عصر الفراعنة وحتى الأن.
جماهير الأقصر تتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان التحطيب وتترقب انطلاقه
جماهير الأقصر تتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان التحطيب وتترقب انطلاقه
جماهير الأقصر تتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان التحطيب وتترقب انطلاقه
جماهير الأقصر تتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان التحطيب وتترقب انطلاقه
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