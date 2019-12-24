سكان حي اللاسلكي بالمعادي يطالبون بترميم الشوارع المتهالكة

شكا سكان حي اللاسلكي بالمعادي، التابع لحي البساتين محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص تهالك الشوارع بصورة تعرض المارة لخطر الوقوع والحوادث.



ويقول الأهالى فى رسالتهم: تعانى الكثير من شوارع حى اللاسلكى بالمعادى من تهالك أرضها، فالتكسير يسيطر على أغلب شوارع هذه المناطق، فضلًا عن انتشار القمامة فى أغلب الأركان وهو ما يحول المعادى إلى منطقة عشوائية.



وناشد الأهالى المسئولين ضرورة التدخل لإعادة ترميم الحى المتهالكة خاصة أنها تعرقل حركة السير وتسبب حوادث كثيرة لهم.



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