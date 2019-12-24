مشاهير من بلدنا| إسماعيل عبد الحافظ ابن كفر الشيخ.. رفض التعيين معيدا بالآداب ليصبح أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية

يُعد المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ، واحدًا من أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية في الآونة الأخيرة، فقد كان من المخرجين المبدعين الذين تركوا بصمة كبيرة في الدراما التليفزيونية بأعمال المتميزة التي حظت بإشادة الجميع سواء كانوا من العاملين في الحقل الدرامي أم الجمهور.





ولد المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، بقرية الخادمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في 15 مارس عام 1941م، وحفظ القرآن في كُتاب القرية، وتخرج في كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان متفوقًا في دراسته.





رفض عبد الحافظ - آنذاك - العمل معيدًا بالكلية لحصوله في ذات الوقت على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتليفزيون، وعمل في 1963 كمساعد مخرج في مراقبة الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلى مراقبة المسلسلات، وعمل بعد ذلك مخرجًا تليفزيونيًا، وكان يطلق عليه "عُمدة المخرجين"





اشتهر المخرج الكبير الراحل، بالعمل سويًا مع الكاتب والروائي والسيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة ابن محافظة كفر الشيخ - أيضًا – ورفيق دربه، ونجح الاثنان في تكوين ثنائي أشاد به الجميع، وكانت من أشهر أعمال عبد الحافظ إخراج مسلسلات "الشهد والموع"، و"خالتي صفية والدير".





كما أبدع عبد الحافظ في إخراج مسلسل "الشهد والدموع"، و"ليالي الحلمية"، و"الوسية"، و"امرأة من زمن الحب"، و"حدائق الشيطان"، لكنه توقف نشاطه الإخراجي عقب وفاة الكاتب والروائي الكبير أسامة أنور عكاشة حزنًا على رفيق دربه، وكفاحه، فقد كان ينطق عليهم المقولة الشهيرة "فولة واتقسمت نصين"



