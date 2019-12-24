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مرأة

لـ الأطفال.. حضري كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
كرات الأرز بالخضار
كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف هشام السيد طريقة عمل كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا كوجبة متكاملة مفيدة لجميع أفراد الأسرة وبالاخص الأطفال .

مقادير كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا :

أرز مسلوق
بقسماط
بيض
زعتر
بسلة
جبنة موتزاريلا
زيت للقلي
ملح

طريقة تحضير كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا :

* تبلل الأيدي بالماء وتشكل كرات من الأرز المسلوق وتحشى بالجبنة الموتزاريلا

* تقلب في خليط البيض والملح ثم في البقسماط

* يفضل أن توضع في الثلاجة لتتماسك

* تقلى في الزيت وتزين وتقدم​
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