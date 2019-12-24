لـ الأطفال.. حضري كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا

يقدم الشيف هشام السيد طريقة عمل كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا كوجبة متكاملة مفيدة لجميع أفراد الأسرة وبالاخص الأطفال .
مقادير كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا :
أرز مسلوق
بقسماط
بيض
زعتر
بسلة
جبنة موتزاريلا
زيت للقلي
ملح
طريقة تحضير كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا :
* تبلل الأيدي بالماء وتشكل كرات من الأرز المسلوق وتحشى بالجبنة الموتزاريلا
* تقلب في خليط البيض والملح ثم في البقسماط
* يفضل أن توضع في الثلاجة لتتماسك
* تقلى في الزيت وتزين وتقدم
مقادير كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا :
أرز مسلوق
بقسماط
بيض
زعتر
بسلة
جبنة موتزاريلا
زيت للقلي
ملح
طريقة تحضير كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا :
* تبلل الأيدي بالماء وتشكل كرات من الأرز المسلوق وتحشى بالجبنة الموتزاريلا
* تقلب في خليط البيض والملح ثم في البقسماط
* يفضل أن توضع في الثلاجة لتتماسك
* تقلى في الزيت وتزين وتقدم