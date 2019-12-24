لـ الأطفال.. حضري كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا

يقدم الشيف هشام السيد طريقة عمل كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا كوجبة متكاملة مفيدة لجميع أفراد الأسرة وبالاخص الأطفال .



مقادير كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا :



أرز مسلوق

بقسماط

بيض

زعتر

بسلة

جبنة موتزاريلا

زيت للقلي

ملح



طريقة تحضير كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا :



* تبلل الأيدي بالماء وتشكل كرات من الأرز المسلوق وتحشى بالجبنة الموتزاريلا



* تقلب في خليط البيض والملح ثم في البقسماط



* يفضل أن توضع في الثلاجة لتتماسك



* تقلى في الزيت وتزين وتقدم​