ختام فعاليات المؤتمر الدولى السابع لريادة الأعمال.. صور

انتهت فعاليات المؤتمر الدولى السابع بعنوان دور ريادة الأعمال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتنظيم الإتحاد الدولى للتنمية المستدامة و جمعية التنمية المستدامة برئاسة دكتور شريف الطحان و الذى أقيمت فعالياته فى مدينة الإسكندرية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز التعليم المدنى فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ ديسمبر تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعى.





وذلك بحضور إمام فوزى مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية و طارق جمال وكيل المديرية و أ. د جمال الزوى أستاذ الإعلام بليبيا

وأستاذة شريفة أل شلعان مستشار مدير التعليم بعسير السعودية ومليكة الشيكر رئيس منتدى المرأة العربية بالمغرب و أحمد معطى المستشار الإقتصادى للإتحاد الدولى للتنمية المستدامة وأ. مايسة إبراهيم مدير العلاقات العامة بالإتحاد الدولى للتنمية المستدامة والإعلامية فيروز نبيل

والصحفية إسراء عبد الحافظ و رجل الأعمال مهندس أيمن عبد الفضيل وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات المصرية وخبراء الإقتصاد وسوق المال، ومجموعة من الشباب و منظمات المجتمع المدنى ونماذج متألقة فى ريادة الأعمال من ذوى الهمم ومتحدى الإعاقة.

تم الإعلان عن تدشين فرع مكتب المنظمة الدولية للحوكمة المحلية بنيويورك أمريكا فى مصر برئاسة دكتور شريف الطحان وأيضا الإعلان عن مبادرات جديدة للإتحاد الدولى للتنمية المستدامة مثل مبادرة بيئتى المستدامة ومبادرة شباب الإتحاد الدولى للتنمية المستدامة فى ريادة الأعمال بمشاركة جامعة الإسكندرية و جامعة طنطا ومن أهم التوصيات التى خرج بها المؤتمر الإعلان عن تأسيس منتدى شمال إفريقيا للتنمية المستدامة والتوجه نحو الزراعة بدون تربة لتوفير المياه والأسمدة الكلفة وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وضرورة استخدام الصوب الزراعية وإنتاج المشروم كنماذج مشاريع ريادة أعمال للشباب وإنشاء منصة خاصة لدراسات الجدوى لريادة الأعمال وضرورة الدمج بين الجامعات ومراكز البحوث

والمسئولين لبحث سبل خلق مشاريع ريادة أعمال فى التنمية المستدامة وتوجيه المستثمرين نحو تمويل مشاريع ريادة الأعمال الصغيرة و المتوسطة للشباب.