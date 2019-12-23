محامي ضحية الاعتداء الجسدي بفرشوط: رفضنا 200 ألف جنيه للتنازل

محامي "فرحة" أكد إسماعيل سلاوي ضحية الاعتداء الجسدي بفرشوط ، أنها "ارجل من ناس كتير اوى"، متابعًا "أكدت لها أنني سأكون بمثابة أخ وأب لها وكل ما ذكرته فرحة كان حقيقيًا، وأقول لكل المتعاطفين مع فرحة أن مأساة فرحة كانت منذ سنة ولم نطلب مساعدة من أحد".





وأضاف محامي فرحة ، خلال وجوده ضيفا ببرنامج "القاهرة الآن"، "فرح تعرضت للاغتصاب من 2 أشقاء وسائق توك توك وتم دفنها لكنها استطاعت النجاة والهرب".





وتابع المحامي إسماعيل سلاوي أن المتهمين ارتكبوا 3 جرائم وهي الخطف والاغتصاب وهتك العرض، مشيرا إلى أن أهالي المتهمين عرضوا على والدة فرح مبلغ 200 ألف جنيه مقابل التنازل ولكنها رفضت رغم أن والدة فرحة تعمل في مدرسة مقابل 150 جنيها في الشهر فقط.





وأكد "أننا نتعرض لتهديدات باستمرار من أهالى المتهمين وفي الفترة الأخيرة توقفت تلك التهديدات بسبب تنازل والدها".