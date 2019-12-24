الداخلية فى يوم.. سقوط شخص وأشقائه لتجارتهم فى أموال العاملين بالخارج.. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 200 طربة حشيش في مطروح

الداخلية فى يوم:

- أمن الغربية يحرر 777 مخالفة مرافق وإشغالات فى مركز قطور - القبض على مسئول بشركة أمن خاصة فى الأقصر بحوزته 17 شهادة تدريب حماية مدنية مزورة - ضبط مخزن لتجارة إطارات السيارات المقلدة والمغشوشة بالجيزة - سقوط عصابة مسلحة تسرق سيارات نقل البضائع بالطريق الدائرى - ضبط شخص نصب على آخرين بزعم توفير فرص عمل لهم بالغربية - ضبط شخص استولى من مواطنين على 500 ألف جنيه بزعم توظيفها بالغربية - بحوزتهم 200 طربة حشيش.. ضبط 3 عناصر إجرامية بمطروح - إحباط تهريب كمية من المعادن النفيسة بمنفذ السلوم - بحوزتهم 4 ملايين جنيه| ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية يتاجرون فى العملة









شهدت اليوم الاثنين، وزارة الداخلية العديد من الأنشطة الهامة على رأسها مداهمة العديد من البؤر الإجرامية للتصدى لكافة صور الجريمة والخروج عن القانون من المتهمين، بكافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، وكذلك دور الوزارة فى الخدمات التى تقدمها للمواطنين من خلال قطاع الخدمات الطبية، وغيرها من القطاعات الأخرى ، ومن خلال ذلك التقرير نرصد ابرز تلك الجهود.





واصلت وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية حيث فعلت مديريات الأمن خطة تأمين الاحتفالات من خلال الانتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة ، للحفاظ على الأمن ، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات .





وشملت الخطط الأمنية ، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة ، وتسيير الأطواف الأمنية ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية .





كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية ، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية .





وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات ، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية برئاسة العقيد وسيم قنديل حملة أمنية اليوم من شن حملة مرافق وإشغالات استهدفت عددا من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة قطور إزالة كل معوقات حركة السير من إشغالات وباعة جائلين وغلق الكافيهات والمحلات التجارية المخالفة وتسيير حركة المرور ومنطقة السويقة.





تلقى اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد وسيم قنديل مأمور مرافق الغربية يفيد تمكنه وبصحبته الرائد محمد على وكيل المكتب والمقدم محمد السعدني رئيس مباحث المرافق بشن حملة أمنية استهدفت عددا من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية لإزالة كل الإشغالات والحواجز الخرسانية لتسيير حركة المرور بالشوارع وتمت إزالة عدد من العربات اليدوية والحواجز الخرسانية ورفع الإشغالات المخالفة لخط التنظيم وأسفرت الحملة عن ٧٧٧ حالة عبارة عن كافيهات ومحلات مخالفة لتعدد حالات الإشغالات .





وكلفت إدارة مباحث المرافق والإشغالات بالتحري ظروف وملابسات الوقائع المذكورة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير مواقع بإحدى شركات الأمن الخاصة والمسئول عن إستخراج شهادات تدريب الحماية المدنية على أعمال الإطفاء للعاملين بالأمن الإدارى بإحدى شركات الإتصالات بالأقصر وبحوزته 17شهادة مزورة بأسماء مختلفة منسوب صدورها إلى إدارة الحماية المدنية بالأقصر "خلافًا للحقيقة".





بمواجهته اعترف بتحصله على تلك الشهادات من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى قدره 50 جنيها للشهادة وقام بتسليمها للعاملين بشركة الإتصالات وتقاضيه مبلغ مالى قدره 13 ألف جنيه بدعوى توريدهم لإدارة الحماية المدنية بالأقصر، نظير عقد الدورة التدريبية لهؤلاء العاملين تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ونجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة في ضبط مخزن لتجارة إطارات السيارات، موسومة بعلامة تجارية مقلدة لأكبر الماركات العالمية خلافًا للحقيقة، بمنطقة أبو النمرس.





وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام مسئول مخزن لتجارة إطارات السيارات "بدون ترخيص" موسومة بعلامة تجارية مقلدة لأكبر الماركات العالمية خلافًا للحقيقة والإدعاء بأنها صنعت بإحدى الدول الأجنبية لإيهام جمهور المستهلكين كونها أصلية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.





وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبتفتيش المكان عثر بداخله على 9000 قطعة من إطارات السيارات.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.





وتستكمل مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية والتموينية والمرورية لردع الخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضبط الأسعار والسوق، وفرض سيطرة مرورية على الشارع الجيزاوي.





ونجح رجال مباحث القاهرة فى الايقاع بعصابة مسلحة تسرق السيارات النقل المحملة بالبضائع بالطريق الدائرى ، تم اعادة المسروقات، وذلك بعد تعدد البلاغات ، وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من سائق بمصنع حلويات قرر بأنه حال سيره بسيارة نقل تابعة لجهة عمله مُحملة بكمية من الحلوى أعلى الطريق الدائري ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة ملاكي " لم يتمكن من التقاط أرقامها " يستقلها مجموعة من الأشخاص وأجبروه على التوقف بالسيارة عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة , والاستيلاء منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم , ولاذوا بالفرار .





كما تبلغ للقسم من سائق بمصنع قرر بأنه حال سيره بسيارة " نقل ـ تابعة لجهة عمله " محملة بكمية من المفروشات أسفل كوبري الفطيم أعلى الطريق الدائري ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة بذات المواصفات وترجل منها مجموعة من الأشخاص منتحلين ذات الصفة , واستولوا منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه , ولاذوا بالفرار .





قام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بوضع خطة بحث ، وأثناء تمشيط خط سير هروب المتهمين أمكن العثور على السيارة الأولى المستولى عليها بمكان التخلي عنها بالبساتين ، كما تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين 5 عاطلين تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعتي السرقة وبحوزتهم الهاتفان المستولى عليهما من المجني عليهما وفرد خرطوش وعدد 8 طلقات وطبنجة صوت .





واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل كرهًا عن قائديها باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم عقب استيقافهم منتحلين صفة رجال شرطة وأقروا بارتكاب الواقعتين ، تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها من المجنى عليه الثاني بمكان إخفائها بمنطقة الصف / جيزة، وكذا ضبط مبلغ مالي 50 ألف جنيه متحصلات بيع حمولة السيارة .





كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل.





تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (إثنين من مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية)، بقيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية – "له معلومات جنائية")، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكيين على مبلغ (42,000 - إثنان وأربعون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (100,000 - مائة ألف جنيه) مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية، مدعيًا نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولى تلك الجهة ، وكذا تسهيل سفر الثانى لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها ، إلا أنه لم ينفذ ماتم الإتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمــن الغربية أمــكن ضبطه ، وبحـــوزته مبلغ مالى قدرة ( 6 آلاف جنيه – تليفون محمول "بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات على تطبيق "الواتس آب"مع بعض ضحاياه"–مستندات شخصية خاصة ببعض الأشخاص - إيصالات إيداع نقدية بمبالغ مالية مختلفة) .





وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والنصب والإحتيال على المواطنين.





وتمنكت أيضا الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 500 ألف جنيه من بعض المواطنين بالغربية بزعم توظيفها لهم فى تجارة الملابس الجاهزة.





تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (530,000 - خمسمائة وثلاثون ألف جنيه) لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد تلك الأرباح، وامتنع عن رد أصل المبلغ.





أسفرت التحريات عن صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص (صاحب شركة ملابس جاهزة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم والحصول من الشاكيين المبالغ المالية المشار إليها تحت ذات الزعم.





أضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم الذين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، أمكن ضبط المتحرى عنه ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون .





كما تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع ثلاثة آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه.





أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بالإشتراك مع (أشقائه الثلاثة –"إثنين منهم يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية")، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا ، ليقوم باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية،فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندىبلغ ( 10,000,000 - عشرة ملايين جنيه).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .





وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم.





أسفرت جهود الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح عن استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط صاحب محل لتجارة الأخشاب – "له معلومات جنائية"، وذلك حال استقلاله إحدى السيارات ، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 10 كيلو جرامات"، مبلغ مالى، هاتف محمول.





وتم ضبط عاطل–"له معلومات جنائية" حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول.





وضبط عاطل –"له معلومات جنائية" حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 60 كيلو جرام"–مبلغ مالى –هاتف محمول.





بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وأيدا ما جاء بالتحريات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.





ونجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كمية من المعادن النفيسة إلى داخل البلاد.





أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة منفذ السلوم البرى اعتزام (قائد سيارة نقل بمقطورة - مقيم بمحافظة الدقهلية) حال إنهاء إجراءات وصوله من إحدى الدول العربية عبر المنفذ، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.





عقب تفنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الجهات المعنية لتفتيش المذكور والسيارة قيادته، أسفرت أعمالها عن ضبط (984 كرت معدنى يشتبه فى كونه من المعادن النفيسة "ذهب، فضة") داخل السيارة المشار إليها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.





وقام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





وتم استقبال الحالات التى بلغت 158 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.





ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.





كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص (صاحب شركة إستيراد وتصدير- حاصل على دبلوم- عامل "طرف الأول"، مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بعملة الدولار الأمريكى.





ويقوم المتهمون بإعادة إرسال المبالغ المالية إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.





وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم ("4,237,000" أربعة ملايين ومائتا وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصرى- 3 ماكينات صارف آلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة).





بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



