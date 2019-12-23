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حوادث

مصرع شاب وربة منزل صعقا بالكهرباء في البحيرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:18 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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جمالات الدمنهوري
لقى شاب وربة منزل مصرعهما صعقا بالكهرباء اليوم، حيث تعرضت الأولى للصعق داخل منزلها بقرية العشر آلاف بمركز أبو المطامير، وتعرض الثانى للصعق من عمود كهرباء بقرية الاتحاد بمركز الدلنجات، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغين الأول من مركز شرطة الدلنجات العام، يفيد بوصول شاب جثة هامدة للمستشفى المركزى، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "علاء جمعة عوض" 36 سنة، ومقيم بقرية شركة الاتحاد إثر تعرضه للصعق من عمود كهرباء، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان البلاغ الثانى من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بوصول ربة منزل جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي بالمنزل، وبالانتقال والفحص تبين وصول "وردة محمد عبداللطيف" 46 سنة، ومقيمة بقرية العشرة آلاف .

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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