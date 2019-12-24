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تعليم

هندسة حلوان تعلن عن حفل غنائي ضمن مهرجان مسرح المنوعات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:36 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ أعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان عن العرض الغنائي للكورال والغناء الفردي والعزف المقام ضمن فعاليات مهرجان مسرح المنوعات للعام الجامعي ( 2019 - 2020 ) . 

وذلك على خشبة مسرح الهوسابير يوم الثلاثاء القادم الموافق 24/12/2019 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً 6:30 م موضحين أن دخول العرض مجانا لطلاب وأساتذة الجامعة . 


ويقام المعرض تحت إشراف و رعاية رئيس اتحاد طلاب هندسة الطالب محمد الحريري ومسؤول النشاط الأستاذة مي جلال و مدير رعاية الشباب الأستاذ ياسر الجبالي . 

الجدير بالذكر أن كلية الهندسة جامعة حلوان بدٱت امتحانات الفصل الدراسى الأول ومن المقرر أن تنتهى نهاية شهر يناير ٢٠٢٠
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