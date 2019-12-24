هندسة حلوان تعلن عن حفل غنائي ضمن مهرجان مسرح المنوعات

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ أعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان عن العرض الغنائي للكورال والغناء الفردي والعزف المقام ضمن فعاليات مهرجان مسرح المنوعات للعام الجامعي ( 2019 - 2020 ) .





وذلك على خشبة مسرح الهوسابير يوم الثلاثاء القادم الموافق 24/12/2019 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً 6:30 م موضحين أن دخول العرض مجانا لطلاب وأساتذة الجامعة .



