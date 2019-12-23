متعب متغزلا في مدرب الأهلي: عامل شغل عالي وممتع

أشاد عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق برينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء قائلا: "فايلر عامل شغل عالي وممتع مع الأهلي، يقوم بعمل رائع ويقوم بتغييرات داخل وخارج الملعب بطريقة جيدة".



وأضاف متعب خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن الحرية التي لعبوا بها اللاعبون " حسين الشحات ومحمد مجدي " قفشة "، وأحمد الشيخ "، خلال أحداث الشوط الثاني أدت إلى إحراز ثلاثة أهداف أخرى وتغيير مسار اللقاء .



وتابع:" التغيرات التي قام بها الاتحاد السكندري لم تضف شيئا وخروج أحمد رفعت خطأ لكونه أحد العناصر الأساسية لفريق الاتحاد ".



واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة.



واكتسح الأهلي نظيره الاتحاد برباعية دون رد في اللقاء الذي استضافه استاد القاهرة.





