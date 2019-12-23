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أخبار البلد

محمد المرسى: على وزير الإعلام التنسيق بين الهيئات المنظمة للإعلام

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:36 م
الدكتور محمد المرسى
الدكتور محمد المرسى
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أمل مجدى
قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن عودة وزير الإعلام خطوة هامة، وهناك ملفات يجب أن يتولاها وزير الدولة للإعلام مختلفة عن مهام المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف المرسى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه لن يتم تحديد مهام وزير الإعلام بشكل نهائى إلا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد مهام واختصاصات وزير الدولة.

وتابع أستاذ الإعلام أن أهم الملفات التى يجب أن تطرح على مائدة الوزير هى وضع سياسة إعلامية تحدد هوية الاعلام المصرى وتحدد قدر الحرية المتاح وعلاقة الإعلام بالسلطة وتحدد الوضع الإقتصادى للإعلام، وتكون مرشدا لوسائل الإعلام لاتباعها فى الخريطة البرامجية.

وأشار لضرورة التنسيق بين الهيئات المنظمة للإعلام، ودعم هذه الهيئات لضمان فاعلية أكثر لها ، والتنسيق بينها وبين نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس.

ونوه لضرورة المساهمة فى حل المشكلات التى تواجه الإعلام أهمها المديونيات وإعادة الهيكلة والاهتمام بالبعد الاجتماعى بحيث لا يضار أى شخص يعمل بالإعلام وطرح المشكلات على من بيده الحل.

وأكد على دور الوزير الكبير فى الإشراف على الإعلام الخارجي وضرورة عودة تبعية الهيئة العامة للاستعلامات لوزير الإعلام ورسم سياسة إعلامية جيدة للتعامل مع الإعلام فى الخارج والرد على المغرضين ومروجي الشائعات ووضع مصر فى صورتها الحقيقية لأنه سيكون الممثل الرسمى لمصر.
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