جاسر الجاسر: تركيا لو كان لديها أي دليل كما قالت كانت قدمته ولكنها تعمل علي إعاقة العدالة السعودية

قال جاسر الجاسر الكاتب الصحفي السعودى: إننا نتحدث عن جانبين الأول أن هذه القضية هي قضية سعودية بالكامل بكل ملابساتها وتفاصيلها والمرجع الوحيد فيها هو القضاء السعودي وهو ما تحقق على أرض الواقع.





وأضاف "الجاسر" خلال تصريحات تليفزيونية، أن الملك اتخذ قرارا بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة السعودية ، وقام بإحالة المسؤولين الكبار الذين كان لهم علاقة بالحادث الي النيابه لمنح النيابة والمحكمة الفرصه الكامله للتعامل مع الملف بدون اي ضغوطات او مراعات مناصب أو حيثيات .





وأوضح "الجاسر" أن الفترة الماضية كانت تعقد فيها الجلسات وعدد هذه الجلسات 10 كما ان هناك إلحاح من الطرف التركي بالتعاون وكان الممثل التركي يحضر الجلسات حتى يقدم اى ادله ان كان لديهم لأن السعودية كانت تأمل التعاون التركي أن يقدم لها اى معلومات .





وتابع " لجاسر" أن تركيا لو كان لديها أي دليل كما قالت كانت قدمته ولكنها تعمل علي إعاقة العدالة السعودية .



