مصر تعلن رغبتها في زيادة وارداتها من اللحوم السودانية.. تفاصيل

أبدت جمهورية مصر رغبتها في زيادة وارداتها من الحيوانات الحية والمذبوحة السودانية، وأكد السفير المصري في السودان حسام عيسى خلال لقائه بوزير الثروة الحيوانية في السودان علم الدين عبد الله أبشر بمكتبه، تطلعهم لمزيد من التعاون بين البلدين.



وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا" بحث الطرفان خلال اللقاء كيفية تفعيل الاتفاقيات المسبقة بين مصر والسودان في ظل المناخ الجديد فيما يخص تنفيذ المشروع الموقع بين البلدين في مجال تسمين العجول وزراعة الأعلاف بولاية النيل الأبيض بمساحة ٣٠ ألف فدان.



وأوضح السفير أن المشروع سيزيد من عائدات السودان من العملة الصعبة ويفي حاجة مصر من اللحوم المذبوحة، خاصة وأن مصر لديها رغبة في زيادة وارداتها من المواشي السودانية، مضيفا أن السودان لديه سوق كبير في مصر، وأشار السفير إلى سهولة النقل مما يسهل عملية التجارة بين البلدين.



من جهته أكد وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله ابشر أهمية التعاون بين البلدين لتفعيل الاتفاقيات، موجها بتكوين لجان لتسيير وتيرة العمل بين الجانبين المصري والسوداني و لتنفيذ المشروعات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.



وتابع قائلا "نرغب في عمل تجاري كبير مع مصر في شتى المجالات خاصة الثروة الحيوانية"، مضيفا أن السوق المصري من أهم الأسواق للسودان.



فيما كشف وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح عن الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية، موضحا ان السودان يفتح أبوابه للدول الشقيقة والجارة للتعاون والتبادل التجاري للاستفادة من الإمكانات في المجال، خاصة و أن السودان يعول عليه في تحقيق الأمن الغذائي العربي والإفريقي وذلك بتنفيذ مشروع الأمن الاستراتيجي المشترك بين مصر والسودان ومشروع تصنيع وتعليب اللحوم لخدمة مصلحة شعبيي البلدين.



وأضاف أن علاقتهم مع مصر أزلية ويرغبون في عودة التكامل بين الشعبين والذي بدأ من عام ١٩٧٠م قائلا "نتتطلع للتعاون مع مصر في مجال استيراد الدواجن والطيور والتي توقفت منذ فترة نسبة لغياب المعلومات الاشتراطية لاستيرادها.