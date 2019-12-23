اخبار البرلمان.. مشروع قانون لفرض ضريبة على السكر.. مد العمل بتصالح مخالفات البناء لمدة عام

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 23 ديسمبر:
أول تحرك برلمانى لرفع الحد الأدنى للأجور..صرف الزيادة للمستحقين بالدولة نهاية نوفمبر
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعد التعديل الوزارى الجديد الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1/ 7/ 2019.
وزير المالية يدعو "النواب" لإجراء تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية
دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية ، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية.
التموين تطالب بفرض ضرائب على السكر المستورد
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على ضرورة إعداد تشريع قانونى لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.
معايا بندقية مرخصة.. نائبة الشرقية تروي تفاصيل إطلاق النار فى فرح ابنتها
واقعة جديد لإطلاق النار فى الأفراح بالتحديد فى دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية ، لكن هذه المرة كانت بطلة هذه الواقعة النائبة نوسيلة إسماعيل والتى قامت بإطلاق النار في الهواء بمناسبة زفاف ابنتها.
بشرى للعاملين على الصناديق الخاصة.. الحكومة تتدخل لحل الأزمة
طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بإجراء تعديل علي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للسماح بندب ونقل العاملين علي الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب.
النواب يوافق على مد العمل بقانون تصالح مخالفات البناء لمدة عام
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019، حيث العام يكون بواقع ستة أشهر بقوة القانون، وست شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا إحتاج الأمر، علي أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.
أول تحرك برلمانى لرفع الحد الأدنى للأجور..صرف الزيادة للمستحقين بالدولة نهاية نوفمبر
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعد التعديل الوزارى الجديد الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1/ 7/ 2019.
وزير المالية يدعو "النواب" لإجراء تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية
دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية ، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية.
التموين تطالب بفرض ضرائب على السكر المستورد
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على ضرورة إعداد تشريع قانونى لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.
معايا بندقية مرخصة.. نائبة الشرقية تروي تفاصيل إطلاق النار فى فرح ابنتها
واقعة جديد لإطلاق النار فى الأفراح بالتحديد فى دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية ، لكن هذه المرة كانت بطلة هذه الواقعة النائبة نوسيلة إسماعيل والتى قامت بإطلاق النار في الهواء بمناسبة زفاف ابنتها.
بشرى للعاملين على الصناديق الخاصة.. الحكومة تتدخل لحل الأزمة
طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بإجراء تعديل علي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للسماح بندب ونقل العاملين علي الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب.
النواب يوافق على مد العمل بقانون تصالح مخالفات البناء لمدة عام
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019، حيث العام يكون بواقع ستة أشهر بقوة القانون، وست شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا إحتاج الأمر، علي أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.