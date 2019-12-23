AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اخبار البرلمان.. مشروع قانون لفرض ضريبة على السكر.. مد العمل بتصالح مخالفات البناء لمدة عام

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:20 م
أحمد أيمن
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 23 ديسمبر:

أول تحرك برلمانى لرفع الحد الأدنى للأجور..صرف الزيادة للمستحقين بالدولة نهاية نوفمبر
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعد التعديل الوزارى الجديد الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1/ 7/ 2019.

وزير المالية يدعو "النواب" لإجراء تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية
دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية ، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية.

التموين تطالب بفرض ضرائب على السكر المستورد
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على ضرورة إعداد تشريع قانونى لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.

معايا بندقية مرخصة.. نائبة الشرقية تروي تفاصيل إطلاق النار فى فرح ابنتها
واقعة جديد لإطلاق النار فى الأفراح بالتحديد فى دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية ، لكن هذه المرة كانت بطلة هذه الواقعة النائبة نوسيلة إسماعيل والتى قامت بإطلاق النار في الهواء بمناسبة زفاف ابنتها.

بشرى للعاملين على الصناديق الخاصة.. الحكومة تتدخل لحل الأزمة
طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بإجراء تعديل علي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للسماح بندب ونقل العاملين علي الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب.

النواب يوافق على مد العمل بقانون تصالح مخالفات البناء لمدة عام
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019، حيث العام يكون بواقع ستة أشهر بقوة القانون، وست شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا إحتاج الأمر، علي أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع المعاشات ومراجعة الحد الأدنى للأجور.. البرلمان يتدخل لحماية الفئات الأكثر احتياجا

بشرى لأصحاب المعاشات.. النواب يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاش بالأجور.. وتحركات لتعديل قانون الخدمة المدنية

حسين غيتة يسأل الحكومة عن موعد تطبيق الحد الأدني للأجور

بعد قرار زيادته لـ 2000 جنيه.. تطورات أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور

أول تحرك برلمانى لرفع الحد الأدنى للأجور..صرف الزيادة للمستحقين بالدولة نهاية نوفمبر

وزير المالية يدعو "النواب" لإجراء تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية

ترشيحاتنا

بدون مكياج | لوك صادم لـ كاردي بي في ميامي ..صور

صراع بين ذئب متوحش وكلبي صيد.. شاهد من سيربح النزال

مايوهاتي مقاس أطفال | منة فضالى تثير الجدل بتصريح صادم | فيديو

بيومي فؤاد يحتفل مع مجلس الأهلي بالفوز على الاتحاد.. صور

محمود وحيد يغادر معسكر الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

إحالة رضا عبدالعال إلى لجنة الانضباط في الجبلاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي